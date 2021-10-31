Это можно сделать в День народного единства

«Народов много – страна одна!» — под таким лозунгом уже в шестой раз состоится международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена к празднованию Дню народного единства.

Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский. Задания будут опубликованы в 00.01 3 ноября 2021 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя: — 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников; — 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации; — 30 вопросов – зарубежная часть вопросов, единая для всех участников за пределами Российской Федерации. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут.

После прохождения диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде с возможностью рассылки его на электронную почту. Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

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