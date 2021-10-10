Это может стать невосполнимой утратой национальных особенностей в культуре народов Севера – доктор искусствоведения

В век интенсивной глобализации, социально-экономических вызовов, потрясений и агрессивного наступления массовой культуры культурное наследие коренных малочисленных народов оказалось в реальной опасности исчезновения и утраты традиционных черт, нивелирования национальных особенностей. Время остро ставит вопрос об интеграции культурного наследия в современную культурную систему и в профессиональное искусство. В данное время четко пролеживается нивелирование особенностей национальной культуры, происходит заметная утрата самобытности культуры народов Севера. Этому способствует унификация культурных норм и способов видения мира. Такая тенденция настораживает и может привести к невосполнимой утрате национальных особенностей в культуре народов Севера. Культура и искусство являются ведущими идентификаторами национального самосознания. Из истории мы все знаем, что во время различных реформ налету исчезали учреждения культуры и искусств, которые были призваны формировать духовное общество. Тем самым был нанесен урон не только творческому, но и духовному состоянию общества. В наше время сохранение культурного наследия народов Севера должно стать приоритетной задачей. Необходимы взвешенность и, самое главное, понимание сущности, содержания и специфики национальной культуры и искусства коренных народов Севера.

В условиях глобализации как никогда необходима популяризация культурного наследия народов России. Трансляция культурного наследия народов в культурное пространство мира является актуальной задачей народов нашей страны. Не зря говорят, что культура и искусство являются народной дипломатией, цель которой улучшение имиджа нашей страны, республики. Культура и искусство всегда способствовали установлению связей между народами. Это особенно актуально сейчас во времена усиления конфронтации и противостояния стран. С испокон веков искусство сближает народы, способствует взаимопониманию людей всего мира. Возрождение, постижение, освоение и развитие традиционной культуры, по сути, является восстановлением традиционных духовных ценностей, глубинной системы народных знаний. Живая связь традиций не должна прерываться. Осуществление, укрепление этой связи – призвание современных видов и форм сценического искусства, в том числе и Национального театра.

Национальный театр танца РС(Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола является носителем и транслятором народного музыкального, песенного и танцевального творчества. Театр носит имя С.А. Зверева – Кыыл Уола, уникального, талантливого самородка народа саха, чей универсальный талант получил широкое признание еще в советское время. С.А. Звереву — Кыыл Уола не удалось, по многим обстоятельствам, получить стандартное образование в нашем понимании. Но он уникум. Его образование — это его бесценный опыт общения с талантливыми носителями и знатоками традиционной культуры своего народа — сказителями, певцами, знатоками обрядовой культуры. С.А. Зверев прошел настоящую, суровую школу жизни. Сергей Афанасьевич запевала – импровизатор, сказитель эпоса, поэт, философ, писатель, драматург. Сергей Зверев самородок из самой гущи народной, обладающий талантом режиссера, балетмейстера, автора уникальной методики обучения народному искусству. С.А. Зверев — уникальная личность, обладающий универсальным талантом. Его жизнь и творчество яркий образец служения творчеству, искусству своего народа. В нем было сосредоточено множество природных способностей и творческих возможностей, которыми щедро одарила С.А. Зверева суровая северная природа.

Национальный театр танца РС(Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола является единственным театром, который на профессиональном уровне развивает народную хореографию и народное музыкальное искусство якутов. Национальный театр это новый уровень развития народного художественного творчества. И это уровень был достигнут в 90-х годах прошлого века. Национальный театр должен в XX1 веке закрепить свое достижение и дальше концептуально развивать свое творчество с учетом реалий нашего времени. В этом пути не должно быть шага назад.

Творческая деятельность театра насчитывает сорок лет. Это немалый срок деятельности для большого творческого коллектива. Миссия театра танца — сохранение и развитие, адаптация традиционных форм культуры в современность, трансляция национального искусство в мире. В течение сорока лет театр танца внес большой вклад в сохранение танцевальной и национальной музыкальной культуры коренных народов, проживающих на территории Якутии. Театр многого достиг в интеграции традиционных форм культуры в мировое культурное пространство. Театр танца поднял якутский танец и национальную музыку до профессионального уровня. Профессионализация видов народного творчеств это принципиально новый шаг в сторону развития. Благодаря многолетней творческой деятельности театра танца мы сегодня имеем 45 крупномасштабных, развернутых хореографических спектаклей, основанных на фольклорном наследии коренных народов Якутии, которые были высоко оценены на самых престижных профессиональных конкурсах во многих стран мира. За эти сорок лет якутские композиторы написали музыку для 17 этапных хореографических спектаклей, что способствовало развитию национальной музыки. Композиторы написали 17 партитур крупных хореографических спектаклей для оркестра национальных инструментов. Творчество коллектива признано в более тридцати странах мира.

Театр танца целенаправленно развивает и успешно адаптирует на сцене национальный танцевальный, музыкальный фольклор народов Якутии. Тем самым удовлетворяет возросший интерес к фольклорному наследию, особенно молодежи и подрастающего поколения. В последние годы заметно возрос интерес подрастающего поколения к творчеству театра. Это позитивный показатель. Безусловно, это результат многолетнего труда танцевального коллектива под руководством директора театра засл. работника культуры РФ и РС(Я) А. И. Алексеева, одного их первых профессиональных балетмейстеров Якутии народного артиста РС(Я), засл. деятеля искусств РФ Г.С. Баишева, художественного руководителя театра засл. работника культуры РС(Я) С.П. Бессоновой и художественного руководителя оркестра национальных инструментов, дирижера, засл. деятеля искусств РС(Я) Н. Петрова, руководителя ансамбля якутской музыки «Кыл Саха» засл. артистки РС(Я) А. Томской, талантливого мастера-изготовителя национальных инструментов Р.П. Габышева, педагога-балетмейстера, засл. работника культуры РС(Я) Ю.М. Федорова, зав. лит. частью, заслуженного работника культуры РС(Я) В.Н. Черноградской, главного художника, засл. деятеля искусств РС(Я) Е.Е. Шапошниковой, зав. постановочной частью, засл. работника культуры РС(Я) Л.А. Аркадьевой, балетмейстера-постановщика, засл. работника культуры РС(Я) Л.С. Антипиной, балетмейстера, засл. Артистки РС(Я) Д.Ч. Федотовой, молодых артистов и многих других специалистов Национального театра танца РС(Я). Театр это работоспособный коллектив, сформированный десятилетиями.

Театр танца бережно сохраняет творческое наследие С.А. Зверева. По мотивам произведений С.А. Зверева — Кыыл Уола поставлены четыре крупномасштабных хореографических спектакля. Это спектакли «Оhуор Туос» на музыку композитора В. Зырянова, в хореографии Г. Баишева, «Куллустай Бэргэн» И. Воробьева, «Оргуhуохтаах кыыс», «Хара саhыл» Н. Михеева. Этапными в творчестве театра танца являются хореографические спектакли «Уруу» — композитор А. Самойлов, «Бохсуруйуу» — композитор В. Ксенофонтов, «Атыыр мунха» композитор — Н. Берестов, «Ярхадана» — композитор З. Степанов, которые вызвали неподдельный интерес зрителей. Театр танца устанавливает и поддерживает связь с народными талантами, населением улусов нашей республики. Коллектив театра не оторван от народных истоков, той почвы, которая взрастила народное художественное творчество.

Театр танца является единственным профессиональным коллективом, который активно разрабатывает тему якутского эпоса олонхо на языке якутского танца. В этом проявляется концептуальный подход Национального театра к фольклорному наследию и устному народному творчеству народов Якутии. Впервые в нашей республике на языке танца, в форме крупномасштабных спектаклей, разрабатываются и воплощаются на сцене эпические идеи, сюжеты, образы. Впервые на просторах России наш театр танца приобрел бесценный опыт разработки эпических идей, сюжетов эпического наследия коренных народов в хореографическом искусстве. Заслуга театра танца состоит в том, что он расширяет диапазон воздействия на зрителя, не только в форме устного народного творчества, но и в виде форм современных сценических хореографических интерпретаций сюжета эпоса олонхо. Безусловно, таким образом, театр танца значительно расширяет рамки восприятия эпоса. Это новый подход к эпосу — олонхо в сценическом искусстве, когда на сцене воплощаются пластически – танцевальные, визуальные образы эпоса. Мы все понимаем то, что в наше время особенно популярны визуальные формы творчества, будь – то кино, театрализованные представления и хореографические спектакли, и представления. Это тренд времени.

В других национальных республиках до сих пор так активно и с большим энтузиазмом, как в нашей республике, не осуществляются постановки по мотивам архаичного эпоса языком народной хореографии. Такой подход является принципиально важным в творчестве театра танца, именуемого Национальным театром. Это крупномасштабная хореографическая трилогия «Бэрт Хара» в хореографической версии Г.С. Баишева, состоящий из трех частей. «Айыы аймаҕа», на муз. Н. Петрова, «Үөhэ дойду дохсуннара» на муз. В. Ксенофонтова, «Үөдэн тугэҕэ» на муз. П. Ивановой, спектакль «Куллустай Бэргэн» на муз. И. Воробьева. Надо отметить то, что практически все спектакли театра танца выстраиваются на философии и концепции трехчастного мира и эпической образности. Это космологическая концепция трех миров, соединенных между собой основана на вере взаимосвязи трех миров. Трехчастная концепция мира охватывает весь духовный мир якутов. Космогонические представления имеют фундаментальное значение в культурном наследии народа и как следствие в современном театральном искусстве. В перспективе это та почва, на которой будут разрабатываться сюжеты и образы театрального искусства в целом. И в целом образность визуальных видов искусств.

Театр танца уже много лет успешно расширяет сферу культурного влияния на мир. Театр многократный лауреат международных фольклорных фестивалей и выступал на самых престижных сценах мира.

Театр танца имеет множество достижений среди профессиональных коллективов России для перечисления, которых не хватит места в данной статье. За сорок лет своей творческой деятельности театр танца успешно представил оригинальные, сценические интерпретации традиционных танцев народов Якутии. Это спектакли и танцы засл. деятеля искусств РФ Г.С. Баишева, М.Я. Жорницкой, А.Г. Лукиной, засл. работников культуры РС(Я) С.П. Бессоновой, Ю.М. Федорова, засл. артиста РФ А. Соловьева, засл. работника культуры РФ А.С. Федорова и др. В театре поставлены множество спектаклей на музыку композиторов Якутии. Именно в Национальном театре танца осуществляются постановки на музыку якутских композиторов. Театр стал площадкой апробации произведений якутских композиторов. В художественных произведениях и музыкальных, и хореографических театр танца продвигает традиционные ценности культурного наследия коренных народов Якутии с акцентом на фундаментальную концепцию трехчастного мира, являющейся стержнем и остовом духовной культуры якутов. Танцевально-пластические эпические образы значительно расширяют и углубляют грани эпоса визуальным и музыкальным содержанием.

Национальный театр РС(Я) был создан в 13 октября 1980 г. на базе Государственного ансамбля танца Якутии. Указом первого президента РС (Я) М.Е. Николаева ансамбль танца 17 ноября 1992 г. был реорганизован в Национальный театр танца РС (Я). В те сложные перестроечные годы стал прорывом в утверждении и упрочении национальной культуры. Поддержка Национального театра танца способствовала его признанию на международном уровне. В 2005 г. Указом президента РС (Я) В.А. Штырова театру танца было присвоено имя носителя и знатока традиционной культуры народа саха, засл. работника культуры РФ, засл. деятеля искусств ЯАССР С.А. Зверева. Присвоение имени С. А. Зверева — Кыыл Уола означало ответственность Национального театра танца перед народом по сохранению, возрождению и развитию фольклорного наследия и традиционных ценностей коренных народов нашей республики.

С тех пор театр поставил немало спектаклей, основанных на произведениях С.А. Зверева. В этом плане осуществляется преемственность поколений. В 1993 г. большим достижением стало создание при театре танца оркестра национальных инструментов, что способствовало развитию национальной музыки и национальных инструментов. Основателем оркестра, главным дирижером и художественным руководителем является засл. деятель искусств РС (Я) Н.Н. Петров. Таким образом, продолжились поиски национальных форм музыки. Оркестр продолжает деятельность энтузиастов, основателей народного оркестра Горного улуса Марии и Василия Мохначевских, которые впервые в республике инициировали создание оркестра национальных инструментов.

За последние годы большую популярность в республике и за ее пределами, признание специалистов получил ансамбль якутской музыки «Кыл Саха», созданный при театре танца в 2014 г. Ансамбль возрождает изготовление и исполнительство древнего якутского инструмента «кылыhах — кырыымпа». Этот инструмент изготавливается из конских волос с применением традиционных способов. Национальный инструмент из конского волоса — это плод многолетних исканий аутентичного, самобытного звука. Художественным руководителем ансамбля «Кыл Саха» является засл. артистка РС(Я) А.И. Томская. Руслан Баишев воссоздал архаичный, этнический звукоидеал якутов. «Кыл Саха» в 2017 г. стал лауреатом этномузыкальной премии «Премия мира», а в 2020 г. стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Палитра талантов». Ансамбль «Кыл Саха» еще один из перспективных направлений в деятельности Национального театра танца РС(Я).

Творчество театра танца не стоит на месте. Театр постоянно находится в поиске, смело экспериментирует. Активно идет работа по поиску новых идей и замыслов, новых форм, новых выразительных средств хореографии. На наш взгляд, театр танца в последние годы продемонстрировал новый, ранее не прослеживавший подход к танцевальному творчеству. Можно сказать, что театр танца выходит на новый уровень. Театр танца смело идет на эксперименты и поиски новой пластики, основанной на традиционной хореографии. Культурным событием республики в последние годы стали постановки концептуальных крупномасштабных хореографических спектаклей. Среди них этнобалет «Дети Белого Солнца» на музыку Рашида Колимуллина, в хореографии народного артиста РФ и РТ, известного балетмейстера современности Г. Ковтуна. Впервые в театральном искусстве Якутии была отражена тема заселения якутами долины реки Лены.

Зрителям была представлена интересная авторская версия глобальной темы — драма переселения якутов на Север. Это смело, интересно с точки зрения музыки, режиссерского и хореографического решения, сценического оформления, творческого подхода, образных трактовок, хореографического языка. «Дети Белого Солнца» — знаковый спектакль для народа саха не только потому, что он создан видными деятелями искусства нашей страны, а в первую очередь потому, что идея и сюжет произведения отражает один из самых драматичных, трагических периодов в истории народа саха — его прибытие на Среднюю Лену. Спектакль многомерный, многозначный, отличается грандиозностью, масштабностью. Поэтическим языком музыки, танца, пения спектакль приподнимает завесу драматических событий переселения якутов на территорию Якутии.

Интересной хореографической интерпретацией стал балет «Киhи» в постановке молодого хореографа И. Егоровой. Это современная интерпретация идей и образов эпоса олонхо в хореографическом спектакле. В этнобалете «Киhи» («Человек») сюжет и либретто были определены законами мифоритуального сценария и соответствовали мифическим парадигмам. Актуальность темы вызвана возросшим интересом к мифологическим образам как образам, концентрирующим в себе квинтэссенцию национального самосознания.

Хореографический спектакль «Хара саhыл» по мотивам драмы С.А. Зверева впервые поставлен в форме киноверсии режиссером Костасом Марсааном. Ранее театры Якутии представляли свои спектакли в форме видеосъемки, но это другое направление. Концепция киноверсии, кинофильма хореографического спектакля в республике осуществлена впервые. Хореография спектакля, поставленная С. Бессоновой оригинальна и самобытна. Это принципиально новый подход к творчеству театра танца. В 2020 г. хореографический фильм — спектакль «Хара саhыл» стал обладателем номинации «Лучший спектакль» Республиканского театрального фестиваля «Желанный берег- 20».

Вышеназванные спектакли являются концептуальными спектаклями Национального театра танца. В них прослеживается новый подход к идеям, образам, смыслам эпоса — олонхо, предприняты интересные хореографические решения, найдены новые грани этнической пластики. Спектакли гармонично сочетают в себе традиционное и современное. Радует поиск новых сюжетов, мотивов, основанных на эпических произведениях, сочетание традиционной пластики якутского танца с современными формами танца. В спектаклях раскрываются философские темы преображения человека, противостояния добра и зла, которые созвучны проблемам современного мира. Надо отметить то, что состав театра танца состоит из молодых, талантливых артистов. Уровень исполнительского искусства и актерское мастерство артистов с каждым годом повышается.

Огромный пласт работы и творческих поисков Национального театра оказался перед опасностью нивелирования и утраты театром самостоятельного статуса, в связи запланированным слиянием ГУ «Национального театра танца РС(Я) им. С.А. Зверева» с АУ «Государственным театром эстрады РС(Я) им. Ю.Е. Платонова». Этого нельзя допустить. Театр танца является единственным учреждением в нашей республике, которое развивает традиционную танцевальную и музыкальную культуры якутов и коренных народов Якутии, успешно интегрирует ее в профессиональное искусство, продолжая искать и находить современные формы воплощения культурного наследия коренных народов в сценическом искусстве. Театр в течение 40 лет накопил большой багаж, приобрел бесценный опыт в постановке крупномасштабных художественных произведений, создал богатый и содержательный репертуар, отражающий уникальность, самобытность и неповторимость жанров народного художественного творчества. В этом плане театр танца сохраняет чистоту жанров, связанных с традиционными видами народного творчества. Театр имеет свою Концепцию развития, свою специфику и особенности, которые кардинально отличаются от жанровой специфики Эстрадного театра. Ведь театр танца, в первую очередь, выполняет задачу сохранения форм культурной, национальной самобытности и самовыражения коренных народов РС (Я).

Театр танца еще с 90-х годов интегрирует искусство с наукой. Национальный театр танца является единственным театром, который имеет три Концепции развития. Первая Концепция была разработана в 1993 г. кандидатом филологических наук А.Е. Захаровой и на то время кандидатом искусствоведения А.Г. Лукиной. Основной задачей театра было освоение фольклорного наследия народов Якутии, сохранение национального своеобразия и колорита в произведениях театра танца.

Вторая Концепция была разработана доктором искусствоведения Г.Г. Алексеевой. Концепция, действовавшая с 2006 по 2016 гг. приоритетные условия и основные направления деятельности театра танца.

Третья по счету «Концепция развития Национального театра танца РС (Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола на 2018–2028 гг.», разработанная доктором искусствоведения, профессором, засл. деятелем искусств РФ А.Г. Лукиной, сформулировала стратегические задачи возрождения, сохранения и трансляции в культурное пространство мира национальной культуры народов Якутии.

Концепция опирается на Закон о культуре РФ, стратегию государственной культурной политики до 2030 года, федеральную целевую программу «Культура России (2012–2018 гг.)». На международные декларации ЮНЕСКО «О сохранении традиционной культуры» (2001), «О культурном разнообразии», Конвенции «О сохранении нематериального культурного наследия» (2003) и мн. др. В Концепции определены стратегические задачи по реализации развития Национального театра танца. Концепция разработана в целях сохранения уникальной, самобытной культуры народов Якутии. Концепция предусматривает государственную поддержку театральной деятельности и механизмы ее реализации. В Концепции ставятся конкретные задачи по сохранению и адаптации в современности традиционных ценностей, созданных народами Якутии. В разработке трех Концепций участвовали ученые и деятели хореографического и музыкального искусств — музыковед, доктор иск. Г.Г. Алексеева, исследователь фольклора, этнокультуры и эпического наследия, к.ф.н., засл. работник культуры РС(Я) А.Е. Захарова, доктор иск., профессор Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и Академии русского балета им. А.Я. Вагановой И.С.Воробьев, доктор иск., этнохореограф, профессор кафедры народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств А.Г. Лукина и др.

В нашей стране традиционно бережно относятся к народному танцевальному наследию. Народный танец один из самых универсальных способов отражения национальной самобытности, этнического своеобразия народа. Народный танец сродни танцевально-пластическому мышлению посредством языка этнической пластики. О чем говорят творчество Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н.С. Надеждиной, который находится под патронажем Управления делами президента РФ. Народное хореографическое искусство давно достигло академического уровня и выработало свои неповторимые традиции, получило признание и любовь народа. Эти ансамбли являются образцом бережного отношения к танцевальному наследию народа и представляют особую культурную ценность государства.

Профессиональные ансамбли и театры танца являются брендом и бесценным сокровищем страны и республик. Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова (Татарстан), Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан, Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал», Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца «Тюльпан», Тувинский национальный театр музыки и танца «Саяны» являются уникальным сокровищем своего народа. Эти ансамбли были созданы в конце 30-х годов XX века. В течение почти ста лет существования этих ансамблей, которые давно стали символами национальной культуры, никто не сомневается в их существовании и перспективах развития. Наоборот, республики и регионы заинтересованы в их развитии, как организаций, которые благотворно влияют на духовное состояние общества. Традиции продолжаются, несмотря на никакие пертурбации и реформы в обществе. Традиционная культура народа это незыблемое понятие и стержень его самосознания. Культурное наследие народов понятие незыблемое и не поддающееся ветрам времени. Только так в народе поддерживается преемственность поколений, сохраняются духовные ценности, дорогих и знаковых для народа образы, символы, знаки народного искусства. Традиционная культура — душа народа его духовная опора.

Народное хореографическое искусство имеет большой потенциал. Традиционный круговой танец осуохай является ключевым танцем народа саха, концентрирующий его мировоззренческие идеи и ценности. Мы все являемся свидетелем уровня и степени выживаемости, «живучести» традиционного танца осуохай в современном мире. Наши предки создали философский танец на все времена. Предки преподали нам беспрецедентный урок осознания необходимости единства людей перед жизненными трудностями и вызовами современного мира. Традиционный осуохай это мощный посыл будущим поколениям для достижения баланса природных и человеческих ресурсов в век глобализации. В прошлом и сейчас архаичный танец осуохай был главным танцем народа, именуемый народом солнца «Күн дьоно», «Айыы аймаҕа», «Күн оҕолоро». Осуохай один из самых ярких символов мифопоэтических традиций саха — солнцепоклонников, верных почитателей солнца, как писал Г.В. Ксенофонтов о якутах. В якутском эпосе «Строптивый Кулун Куллустуур» в гимне белый шаман возносит айыы-божествам священные слова! «Склонились на счастье солнечным кругом, плеснули удачей лунного круга». Круг является символом животворного Солнца и означает благополучие и процветание народа.

Все, что связано со светом, добротой, гуманностью, все самые благородные устремления человека отражены в традиционных танцах якутов. Через традиционные танцы устанавливалась связь трех миров, связь времен. Мировоззренческие представления, религиозные воззрения, архаичные представления о мире, глубинный смысл трехчастного мира и трехчастной души все это отразилось в традиционных танцах саха. Несмотря, на всепоглощающее время перемен, как говорили белые шаманы, надо «склониться на счастье солнечным кругом». Чтобы не улетучились благословения белых шаманов, чтобы не испарился дух веры в жизнь, чтобы у будущих поколений была вера в торжество добра, светлых сил и глубинную мудрость предков. Все это вновь и вновь утверждается и возрождается в народном творчестве, искусстве, которое вот уже 40 лет развивает Национальный театр танца. За это время были подъемы и спады, как и в любом творческом коллективе. Это творчество. В творчестве готовых рецептов нет. Но это целенаправленный, систематический поиск идеала, правды, качественно нового в искусстве. Творчество — постоянная работа души. И в нем главный творческая личность Творец, Созидатель, Личность.

Национальный театр танца как носитель народных традиций, духовных ценностей народа должен сохранить свой самостоятельный статус. Актуальной задачей является сохранение национального танца и музыки, созданные нашими мудрыми предками. Театр танца должен реализовать цели и задачи Концепции, охватывающей период с 2018- 2028 гг. Театр призван стать центром ревитализации, популяризации и трансляции народного танца, народной музыки в мировое культурное пространство.

Наш древний якутский танец осуохай имеет потенциальную возможность для того, чтобы стать кандидатом признания его шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества в ЮНЕСКО. Безусловно, при соответствующем научном оформлении и практической деятельности действующего Национального театра танца РС(Я) им. С.А. Зверева. Этот большой проект может быть осуществлен с участием научных организаций, прежде всего, ИГИ ИПМНС СО РАН, Национального театра танца РС(Я), Арктического государственного института культуры и искусств, всех улусов и более тысячи танцевальных коллективов республики. и др. На мой взгляд, якутский круговой танец осуохай отвечает всем основным требованиям, необходимым для присвоения танцу статуса нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Изменение статуса театра танца — это ограничение функций театра, которое приведет к утрате профессиональной школы якутского танца, которая берет истоки с танцевального творчества талантливого сына якутского народа С.А. Зверева — Кыыл Уола. Мы потеряем творческую и научную лабораторию якутского народного танца. Это невосполнимая утрата. Для создания такого уровня театра танца, понадобятся, в лучшем случае, еще 50–60 лет. Театр танца имеет богатый репертуар, основанный на фольклорном наследии. Театр танца имеет право гордиться 45-ю академическими хореографическими спектаклями, основанными на мировоззренческих представлениях и традиционной культуре саха. Это результат кропотливой работы всего коллектива в течение сорока лет. Коллектив вырос с ансамбля танца в театр танца со сложными требованиями в театральной деятельности. Театр созрел как профессиональный коллектив и открыт новым творческим поискам. Театр отвечает высоким требованиям театрального искусства, прежде всего, с точки зрения репертуара и задач. Это достижение для творческого коллектива, полученное тяжелым физическим и интеллектуальным трудом. Коллектив театра встретился с Ф.В. Габышевой. Состоялся содержательный и конструктивный разговор, касающийся насущных проблем и перспектив развития театра танца.

Сегодня театр танца нуждается в своей сцене. Результат творческой деятельности — это спектакли, которые не могут «дойти» до зрителя при отсутствии хорошо оснащенной сцены. Для того, чтобы театр танца не снизил темп, качество и результативность творческой деятельности, необходимо сохранить самостоятельный статус, штатные единицы. Коллектив просит передать АУ «Национальный театр танца Республики Саха (Якутии) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола» недостроенное здание гостиницы.

Как профессионал и специалист в области народной художественной культуры и хореографического искусства впечатлена глубиной понимания смысла и значения традиционной культуры и профессионального искусства, творчества Национального театра танца зам. председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) Виктора Николаевича Губарева и Климента Егоровича Иванова. Веские аргументы известных личностей в защиту самостоятельного статуса Национального театра танца должны быть услышаны. Статус АУ «Национальный театр РС(Я) им. С.А. Зверева – Кыыл Уола» необходимо сохранить для того, чтобы не прервать 40-летнюю линию непрерывного развития Национального театра танца.

В это сложное время танцевальное и музыкальное наследие народа заслуживает особой поддержки и понимания. Надо думать о дальнейших перспективах развития театра и прежде всего о духовном состоянии народа, которые прочными нитями связаны с традиционными идеями, ценностями, смыслами и образами. Ведь все, что создается, сохраняется, развивается в культуре и искусстве делается для обогащения и укрепления духовного состояния народа. Важно сохранить то, что имеем для будущих поколений.