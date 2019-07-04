Это футбол! Сенсации и драмы, потери и открытия турнира

Итоги первого дня соревнований по мини-футболу на Играх в Амге.

3 июля в Амге свои первые игры на групповом этапе в рамках финальной части VII Спортивных игр провели мини-футбольные команды. Всего в первый день состоялись семь матчей.

Футбольный турнир открылся матчем Оленек – Усть-Алдан и сразу ознаменовался неожиданным результатом, если же не сенсацией. Кто бы мог подумать, что дебютанты финального турнира, команда из далекого северного района победит крепкий Усть-Алдан, считавшегося одним из претендентов на медали в турнире – 2:1. Победный мяч, кстати, оказался на счету вратаря из команды Оленька, забившего мяч со своей половины площадки. Правда, не без помощи ошибки своего визави.

Вторая игра преподнесла еще более удивительный результат. Олекминчане благодаря лидерским качествам своего капитана Сергея СОЛДАТОВА вели в счете 5:1 и 7:4 в матче с хангаласской командой. Но лучший игрок матча в одном из столкновений получил тяжелую травму и вынужден был покинуть площадку. В отсутствии лидера олекминчане за несколько минут умудрились не только потерять свое преимущество в мячах, но и в целом проиграть матч. Победную точку в драматичном матче за несколько секунд поставил Дмитрий КОУРДАКОВ.

Отличную игру продемонстрировали в групповой стадии футболисты из Намского улуса. В стартовой игре со счетом 5:3 они обыграли команду Оймякона, а во втором матче расписали мировую с главным фаворитом турнира – командой Якутска – 3:3. Причем столичные футболисты сравняли счет лишь на последней минуте игры.

Боевую команду на Играх в Амге выставили и мегинские футболисты. В первой игре они более чем уверенно победили Хангаласский улус со счетом 7:2, заметно улучшив свои шансы на выход в следующий раунд.

Практически обеспечила себе выход из группы и команда Нерюнгринского района. В двух играх южноякутяне оказались сильнее у Ленского района (6:3) и Алданского района (10:4).

Все игры соревнований проходят в спортивном зале «Дружба». С 5 июля команды вступят в стадию плей-офф.

Результаты первого дня:

Оленекский – Усть-Алданский 2:1

Олекминский – Хангаласский – 7:8

Оймяконский – Намский – 3:5

Ленский – Нерюнгринский – 3:6

Хангаласский – Мегино-Кангаласский – 2:7

Намский – Якутск – 3:3

Нерюнгринский – Алданский – 10:4