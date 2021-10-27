Это будет самая большая школа в Якутии!

В следующем году в 68 квартале г. Якутска в рамках нацпроекта «Образование» будет построена самая большая школа в республике. Сегодня застройщик ООО «Прометей» ведет активное строительство образовательного учреждения. В 3-этажной школе общей площадью 13 070,876 кв. метров будут обучаться 990 учеников.

Стройготовность объекта составляет 48%, полностью возведены все 4 блока, закрыт тепловой контур, установлены окна и частично объект подключен к системе отопления.

В настоящее время рабочие ведут работы по устройству систем отопления, водоснабжения, вентиляции. Параллельно проводятся работы по утеплению фасада и устройству стяжки по этажам.

Здание школы будет состоять из нескольких блоков объединенных между собой теплым переходом. Блок для учеников начальных классов имеет отдельный вход. В нем предусмотрено 12 кабинетов, а также отдельный кабинет технологии, кабинет логопеда-дефектолога. Кроме рекреационной зоны для учащихся начальной школы предусмотрены игровая зона и зона для отдыха.

В блоках для учащихся средних и старших классов предусмотрено 20 учебных помещений. Они будут соединены между собой на первом этаж главным вестибюлем, на втором и третьем этажах рекреациями. Кроме учебных классов в школе будет зона мастерских: по техническим видам труда, мастерская по обработке дерева и металла, кабинеты домоводства и кулинарии с подсобными помещениями.

В общем блоке на первом этаже расположится столовая с обеденным залом на 500 посадочных мест. На втором – универсальный актовый зал со свободной мобильной расстановкой мебели и библиотечно-информационный центр. На третьем этаже будет расположена зона для педагогов и администрации.

Проект благоустройства территории школы включает в себя установку нескольких площадок: для подвижных игр и универсальная площадка с безопасным современным покрытием.