Этнозвезда обновился

Лэгэнтэй — один из самых популярных певцов якутского шоу-бизнеса, его творчества отличалось яркой этникой.

Однако этой осенью поклонники откроют для себя артиста с новой стороны. Сегодня Лэгэнтэй экспериментирует с манерой пения, пробует себя в новых жанрах, как соул и фанк.

Проект «Новый Лэгэнтэй» готовился 2 года, и зрителей ждет много креативного и удивительного. Одно из главных достоинств концерта — отсутствие фонограмм и стопроцентный живой звук.

В программе участвуют профессиональная группа музыкантов FM Band из Москвы. Это настоящие мастера, каждый из которого работал с первыми лицами российской эстрады, как Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Ирина Аллегрова и другими. Лидером FM Band является саксофонист-виртуоз Николай Винцкевич.

Концерты пройдут 15-16 октября 2021 года в ДДН им. Кулаковского.