Этноквест «Маршрут дружбы» ко Дню народного единства

В преддверии Дня народного единства в Якутске провели этноквест «Маршрут дружбы». Для жителей и гостей столицы провели игры с элементами национальной культуры разных народов, проживающих на территории России.

Мероприятие провела Молодёжная Ассамблея народов Якутии в рамках V межрегионального этнофорума «Диалог народов – диалог культур» на площадке СВФУ.

«Нам надо хранить наше главное достояние – дружбу народов. За многие века мы сплотили представителей более 120 национальностей, для которых Якутия стала родиной. Уверен, наша многонациональная республика в новом веке своей истории, опираясь на наследие века прошедшего, будет еще более сильной и еще более целеустремленной», – отметил ранее глава республики Айсен Николаев.

На этноквесте представили восемь станций, на каждой из которых была представлена культура того или иного народа. Участникам необходимо было обойти все станции, принять участие в тематических играх и викторинах на знание культуры народов и собрать специальные фишки с каждой станции.

Участники смогли познакомиться с национальными музыкальными инструментами, традиционными блюдами и одеждой разных народов, среди которых были коренные малочисленные народы Севера, саха, русские, тувинцы, таджики, кыргызы, узбеки, армяне.

Напомним, V межрегиональный этнофорум «Диалог народов – диалог культур» проходит в Якутске с 3 по 4 ноября. Участие на форуме принимают представители разных регионов России, районов и городов Якутии, федеральные и региональные эксперты в сфере межнациональных отношений и молодёжной политики.

Организаторами форума являются Дом дружбы народов в Якутске, общественное движение «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» и Молодёжная Ассамблея народов Якутии при поддержке министерства по внешним связям и делам народов и министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям республики.