Этноелка в Доме дружбы народов в Якутске

23 декабря в преддверии Нового года в Доме дружбы народов им А.Е. Кулаковского состоялось открытие ЭтноЕлки в рамках Всероссийской акции «Елки России».

Цель проекта показать разнообразие и богатство того, что делают мастера декоративно-прикладного искусства и обычные граждане нашей страны для популяризации культурного наследия своих народов.



ЭтноЕлку украшают уникальные игрушки, сделанные руками представителей национально-культурных объединений и учебных заведений Республики, среди которых Ассоциации долган, чукчей, эвенков Якутии, Русская община РС(Я), общественные организации «Потомки государевых ямщиков», «Русскоустьинцы», Татарский культурный центр «Туган Як», Армянский культурный центр, Ассоциация корейцев г.Якутска, Финское культурное общество РС(Я), Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат и СОШ №26 г. Якутска.