Этноцентр «Илькээни»: традиции, быт, обычаи эвенкийской культуры

Сложные природно-климатические условия Крайнего Севера, уязвимость традиционного образа жизни обуславливают необходимость особого внимания к сохранению и возрождению самобытной культуры и традиционного образа жизни. Решением этих задач занимаются учреждения культуры, а еще национальные творческие коллективы.

Сегодня мы знакомим наших читателей с тем, как сохраняют и возрождают самобытную культуру народов Крайнего Севера и традиционный образ жизни в Оленекском эвенкийском национальном районе. Многофункциональный этноцентр эвенкийской культуры «Илькээни» находится в уникальном месте – в Кирбейском национальном наслеге.

В Оленекском районе Якутии проживает из числа малочисленных народов Севера более 3 200 человек, что составляет 76% от общего числа населения в районе. По национальному составу 75,65% – эвенки, 20,41% – якуты, 1,77% – русские, 0,5% – эвены.

Кирбейский наслег расположен в селе Харьялах на правом берегу реки Оленек, напротив районного центра. Официально признан самостоятельным наслегом 14 июня 1933 г. Основным занятием является рыбная ловля, оленеводство, традиционные промыслы – охота на зверей и птиц, сбор дикоросов.

Этноцентр «Илькээни» создан в 1954 году. Уже тогда, почти 70 лет назад, основными целями и задачами были поставлены сохранение и возрождение традиций и культур эвенков, проживающих в Оленекском эвенкийском национальном районе.

Мы беседуем с директором этноцентра «Илькээни» Дайааной ЕГОРОВОЙ.

– Дайаана Анатольевна, каким образом возглавляемый вами этноцентр возрождает былые обычаи, традиции, самобытные формы хозяйства и культуры эвенков?

– Эвенкам есть чем поделиться с другими народами. Духовное богатство эвенков подлежит тщательному и кропотливому изучению. И могу сказать с уверенностью, с помощью этнокультурного центра «Илькээни» Кирбейский национальный наслег сохраняет свою неповторимую этническую индивидуальность, неповторимость образа жизни народов Крайнего Севера.

Под крышей этноцентра «Илькээни» первые шаги в творчество, свой уникальный путь начинала ставшая легендой при жизни эвенкийская этнопевица СИНИЛЬГА. Ее псевдоним произошел от эвенкийского слова «снег». Она лауреат, победитель международных, всероссийских фестивалей, Отличник культуры РС(Я), артистка театра коренных малочисленных народов Севера РС(Я) и, что нас очень важно, Синильга – уроженка Кирбейского национального наслега, внучка потомственных оленеводов. Патриот своего народа, пропагандистка эвенкийской культуры, прославляющая на весь мир свою малую родину.

– Оленекский район – родина еще одной знаменитой исполнительницы песен коренных малочисленных народов Якутии Надежды Докаловой.

– К сожалению, первой мелодистки эвенкийского народа – певицы, заслуженного работника культуры РС(Я) Надежды Петровны ДОКАЛОВОЙ нет с нами вот уже 10 лет. Она родилась 16 декабря 1957 года, 2 июня 2010 года ушла из этого мира… Ее песни, полные радости, солнца, нежности исполняются и любимы по сей день. В 2004 году Надежда Петровна основала эвенкийский этно-фольклорный ансамбль «Алакуо». Ее детище продолжает большую работу по популяризации национальной культуры. Своим уникальным творчеством ансамбль «Алакуо» возрождает обрядовую, танцевально-певческую культуру эвенков. В 2020 году исполнилось 16 лет со дня основания коллектива. За эти годы его постоянный состав сохранился – в него входят 15 человек, возраст музыкантов – 50-65 лет. Они уважаемые ветераны труда и сцены.

Работает клуб мастериц, цель которого – создание условий для возрождения декоративно-прикладного искусства. В будущем планируется восстановить работу пошивочного цеха мастерской, как центра передачи культуры, традиций и навыков шитья из меховых изделий.

– За сохранение традиций и опыта жители как Оленекского района, так и республики от всего сердца благодарят этноцентр «Илькээни». А появляются ли на свет новые творческие коллективы?

– Год назад основали танцевальный коллектив под названием «Аяралдын», что дословно с эвенкийского означает три слова – «Дружба. Мир. Согласие». Наш ансамбль состоит из двух возрастных групп: детской и молодежной. И буквально сразу – в конце 2019 года – удостоились чести представлять нашу культуру, наш район и республику на Молодежном фестивале культуры и языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Санкт-Петербурге.

Фестиваль проходил в рамках XIX международной научно-практической конференции «Реальность этноса», посвященной теме родного языка, фольклора, культуры и литературы коренных народов России. Фестиваль собрал на одной сцене коллективы и исполнителей, которые ярко транслируют танцевальную и музыкально-песенную культуру КМНС в традиционной форме и в современной интерпретации.

– Такие успехи действительно окрыляют! Поздравляю вас.

– Высокий творческий потенциал демонстрируют коллективы, созданные в этноцентре: «Арун»,»Арчы»,»Гулувун», «Синкэлэвун», «Дьулуур»,»Гудейкэн», театральный клуб «Кулээн-кулэн»,ретро-вокальный ансамбль «Урун». Они украшают каждое социально значимое мероприятие наслега и всего района. Хотели бы выезжать в Якутск, но стоимость проезда для нас пока неподъемная.

Сотрудники этноцентра «Илькээни» ведут активную деятельность по изучению и внедрению передовых форм и методов работы, разрабатывают целевые программы.

Считаю, поставленная перед нами задача – максимально информировать о традициях, законах предков и беречь богатства эвенкийского народа – успешно решается. Ведь мы выражаем своим творчеством истину, которая внутри нас.

– Дайаана Анатольевна, благодарю вас за беседу. Успехов вам, большого творческого потенциала вашему этноцентру «Илькээни» и всем жителям Кирбейского наслега.