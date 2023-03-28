Этно-ночь завершила выставку-ярмарку «Мир Арктики»

Якутия славится прикладным искусством и традиционными художественными промыслами. Среди них особое место занимает творчество мастеров коренных малочисленных народов Севера. В орнаментах изделий можно прочитать историю, философию северян. И тому подтверждение – V региональная выставка-ярмарка «Мир Арктики», прошедшая 24-26 марта в ДДН им. А.Е. Кулаковского.

Ее участниками стали 101 мастер из 19 районов, а также 3 общественные организации объединений мастеров, 1 учреждение образования. Приехали эксперты из Камчатского и Красноярского края.

На торжественном закрытии были названы имена победителей в номинациях «Традиционный национальный костюм северных народов», «Современный национальный костюм северных народов», «Женские украшения и аксессуары костюмов», «Изделия из меха и кожи. Хозяйственно-бытовая утварь», «Кукла народов Севера, народная игрушка», «Сувенирные изделия», «Народное признание», «Лучшая экспозиция». Список победителей опубликован на сайте ДДН http://ddnykt.ru/?p=40460

Выставку завершила этно-ночь с участием творческих коллективов и солистов Дома дружбы народов и самодеятельных артистов – представителей арктических районов Республики Саха.