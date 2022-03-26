Этно-квест Маршрут дружбы для гостей фестиваля Muus uSTAR

В ДДН им. А.Е. Кулаковского в рамках фестиваля Muus uSTAR сегодня, 26 марта проходит этно-квест «Маршрут дружбы». Он организован командой Молодежной Ассамблеи народов РС (Я) при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС (Я).

Цель мероприятия — познакомить участников и гостей фестиваля «Muus uSTAR» с культурой, бытом, традициями и фольклором народов, населяющих Республику Саха, возрождение, изучение и сбережение культуры народов Якутии, продолжение преемственности поколений, популяризация самобытного народного творчества, фольклора, развитие межнациональных отношений, укрепление дружбы и единства.

Каждый участник квеста получил маршрутный лист, который заполняет по этапам прохождения тематических площадок — станций. На станциях с представлением славян, якутов, армян, киргизов, таджиков, тувинцев и коренных малочисленных народов Севера игроков ждут задания, игры, викторины.

И организаторы, и участники получат массу новых впечатлений и знакомств, возможность творчески проявить себя, познакомиться с культурой, традициями и обычаями разных народов, в содружестве с которыми мы проживаем в нашей республике. По итогу прохождения квеста на руках у участников останется заполненный национальными символами маршрутный лист и памятный подарок от спонсоров молодежного фестиваля Muus uSTAR.

В единстве народов будущее России!