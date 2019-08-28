Этно-группа «Айаархаан» участвует в XII Международном музыкальном фестивале

По приглашению генерального консульства Республики Узбекистан во Владивостоке известная якутская этно-группа «Айархаан» принимает участие в XII Международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»).

Фестиваль проходит под патронажем ЮНЕСКО с 25 по 30 августа в Самарканде. Ансамбль представляет на международном фестивале не только родной регион, но и всю страну. Помимо артисток из Якутии в событии принимает участие также ансамбль Надежды Кадышевой. Расходы, связанные с участием якутских артистов, взяла на себя принимающая сторона. Выступление ансамбля «Айархаан» состоится 29 августа в 20.15.

«Приятно, что даже в обычной, не концертной одежде нас узнают очень много иностранцев из разных стран. Чувствуется, что все ждут нашего выступления. Для нас очень волнительно и ответственно представлять культуру всей многонациональной России, — поделилась эмоциями руководитель этно-группы, заслуженная артистка Якутии, лауреат Государственной премии «Душа России», виртуоз-хомусист Мира Альбина Дегтярева. – Вчера, 27 августа, уже состоялись первые выступления конкурсантов. Каждый коллектив неповторим, каждый народ со своей уникальной, самобытной музыкальной традицией! Представляли членов жюри — все доктора, профессора крупных музыкальных консерваторий разных стран. Очень компетентное жюри».

Торжественная церемония открытия двенадцатого Международного фестиваля «Шарк тароналари» состоялась два дня назад на древней площади Регистана среди величественных минаретов. На открытии участников поприветствовали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле.

В рамках фестиваля состоятся: конкурс на лучшее исполнение национальной песни и инструментальной музыки, выступления участников на различных площадках Самарканда, а также Международная научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития традиционного музыкального искусства народов Востока». Оргкомитет фестиваля учредил награды конкурса: Гран-при в размере 10 тыс. долларов США, 1 премия – 7 тыс., 2 премия – 5 тыс., 3 премия – 3 тыс. долларов США.

Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»), является одним из крупных фестивалей в Центральной Азии. Основными целями и задачами фестиваля являются широкая популяризация лучших достижений национального музыкального искусства, сохранение и развитие великих традиций народа, поощрение талантов в области музыки и вокала, а также дальнейшее расширение международных творческих связей, укрепление взаимного культурно-духовного сотрудничества, воспевание идей мира, дружбы и взаимопонимания.