Этим летом туристов удивят ценами – такого еще не было

Туристов удивят ценами на летних курортах России – такого летом еще не было!

Проживание в отелях на курортах РФ снизилось по сравнению с прошлым годом

Предыстория: на любимые морские курорты россиян есть прямые перелеты.

Еще в марте нынешнего года отельеры на юге России подняли цены на летний отдых. Однако теперь они понижают их до 45%.

Причина в закрытом небе из-за спецоперации на Украине и в том, что многие россияне стали планировать отпуск у себя дома. Эксперты говорят, что спрос на курортный отдых в России снизился в 2022 году по сравнению в прошлым годом.

Так, стоимость размещения в отелях Сочи, Красной Поляны, Ялты, Кавказских Минеральных Вод и Калининграда сейчас в настоящее время ниже на 10-45% по сравнению с мартом, пишет «Коммерсант».

Ранее ряд отельеров полагали, что спрос на российские курорты, напротив, увеличится из-за снижения авиарейсов за границу, но ситуация оказалась иной, поэтому цены на отдых в 2022 году на курортах РФ будут существенно отличаться от прошлогодних.