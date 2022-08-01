Этим летом снимаются два фильма, получившие поддержку Sinet Sakhawood

Этим летом снимаются два фильма, которые получили поддержку Sinet Sakhawood в 2021 году — передает телеграм-канал Sinet Spark.

Биографический Фильм «Хапсыһыы» молодого режиссера Никандра Федорова по мотивам книги «Очурга оҕустарыы, кыайыыга кынаттаныы» Вячеслава Карпова первого чемпиона союза по вольной борьбе из Якутии. 💪

И молодежная драмеди «Тимир» — история взросления подростка и влиянии токсичной маскулинности на формирование личности ребенка — дебютанта Николая Ате!

И мы хотели бы напомнить, 27 августа в День Российского кино начнется ежегодный сбор заявок на получение гранта 🙌 Начинаем готовить синопсисы и презентации! К конкурсу допускается как игровые, так и документальные картины, анимация и многосерийные фильмы 🎬