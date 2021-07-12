Эти глаза… надо мною

Все мы ходим по одной Земле, дышим одним воздухом, радуемся тому, что здоровы и можем наслаждаться жизнью, но опасность подстерегают нас буквально на каждом шагу. И самый коварный враг сейчас, готовый напасть в любой момент, это – Ковид. Он невидим, тем и коварен, т.к. нападает исподтишка, внедрившись в организм человека, начинает его поедать изнутри.

У всех симптомы немного разные, но в основном – это высокая температура, страшные головные боли, изнуряющий кашель, большая одышка даже при переворачивании с одного бока на другой.

Сия чаша, увы, не миновала и меня, и я угодил в больницу, точнее в обсерватор на Губина. Чуть позже туда же привезли и мою супругу, с которой мы жили вдвоём на даче. При поступлении у обоих был положительный анализ ПРЦ. При этом у меня КТ (компьютерная томография) показала 5 % и до 3 % поражения лёгких. И мне этого было достаточно, чтобы чувствовать себя вполне сносно. Тем более, что после первого укола в приемном покое обсерватора, температура упала до нормы и больше не поднималась. Я, конечно же, предварительно прочитал комментарии об обсерваторе на Губина в ГИС 2, Считаю, что пятнышки крови от уколов, это не то, на что надо обращать внимание в первую очередь. Главное – это отношение персонала. А оно, действительно, на высоте.

Но это, как оказалось, были только цветочки. Ягодки начались, когда на третий день моего относительно комфортного возлежания, мне резко стало хуже. Отвезли на КТ, оказалось, что мои лёгкие поражены уже на 75 %!!! Это для меня был, конечно, шок. Меня тут же погрузили в жёлтую санитарку с сиреной и на всех парах повезли в пульмонологию.

И отсюда уже, собственно, о глазах, вынесенных мною в заголовок. Нам «повезло» попасть на больничные койки в самые знойные дни, да ещё в добавок с дымным смрадом, проникающим во все щели. И в этих невыносимых, казалось бы, условиях, вокруг нас с самого первого дня моего пребывания в пульмонологии неустанно, начиная с четырех часов утра, находились сестрички в своих белых балахонах, в масках, очках, перчатках. Причём все, как на подбор, быстрые, хваткие, умелые. Не знаю, как они находили мои вены, но как-то умудрялись находить.

Первые глаза, которые склонились надо мной, – это были глаза моего лечащего врача Каролины Валентиновны. Мне тогда было очень плохо, я знал, что не умру, но настроение было конкретно на нуле. И вот эти глаза, которые смотрели, как мне показалось, в самую душу, сразу внушили надежду, что я попал в очень надежные руки и что всё будет хорошо.

Так оно и оказалось. Началась суперинтенсивная терапия: уколы, системы, таблетки. Постоянные замеры давления, температуры, уровня кислорода в крови. Помимо этого УЗИ, забор крови и слизистых для анализов.

В итоге, по прошествии чуть меньше недели, мне стало существенно легче. Появилась уверенность в том, что где бы вирус не прятался, наши врачи его найдут и уничтожат.

По поводу ухода могу сказать только добрые слова. Кормят очень сытно и, по мне, довольно вкусно. Главное, мясом кормят каждый день, а это белок, без которого с ковидом бороться тяжелее. Ну и про санитарочек и санитаров тоже хочу замолвить словечко, т.к. они тоже без дела не сидят. И тоже все быстрые, энергичные.

Ну и, конечно, за всем этим четко отлаженным механизмом зорко следит заведующая ковидным отделением Барашкова Татьяна Викторовна. Наличие всех необходимых препаратов, высокопрофессиональный персонал сотрудников, чуткость и внимание к пациентам — всё это оказывает позитивное влияние и уверенность в скорейшем выздоровлении.

Спасибо всем медицинским работникам ковидных отделений Якутской республиканской клинической больницы, которые возвращают нас к жизни. Храни Вас Бог!!!

Ну, а теперь о том, чего бы мне хотелось. Мне бы хотелось всех врачей и медсестёр с медбратьями выстроить на площади Ленина, чтобы любой, кого они вернули к жизни после ковидной инфекции, крепко смог обнять их и низко поклониться в знак безмерной благодарности.

Мы не видим из лиц, не знаем их имён, но надолго запомним их глаза, склонившиеся над нами, чтобы сказать, что всё будет хорошо! Сегодня ежечасно, ежеминутно идёт борьба медицинских работников с очень коварным врагом, который мутирует, всячески изворачивается, пытаясь нанести максимальный урон здоровью людей. Конечно, не всем удаётся выкарабкаться из цепких лап коварного вируса, есть жертвы, но это больше результат ослабленного иммунитета, сопутствующих заболеваний и позднего обращения к врачам. В целом, врачи, мне кажется, нашли эффективные способы борьбы с ковидом и многих больных смогли вернуть к полноценной жизни. Хотелось бы, чтобы их поистине героический труд был оценен по достоинству, особенно тех, кто, рискуя своим здоровьем, вынужден каждый день находиться в «красной зоне» среди ковидных больных.

И напоследок хочу обратиться к жителям республики, в особенности к молодёжи. Ковид коварен, поэтому у меня два совета:

Повышайте свой иммунитет через здоровый сон, рациональное питание (никаких диет сейчас!), свежий воздух, умеренную активность, прием витаминов А, С и Д. Ешьте побольше рыбных и мясных продуктов. Минимум контактов. Сейчас любые контакты необходимо свести к минимуму! Старайтесь не бывать в людных местах, в общественных местах не забывайте надевать маску. Лучшее средство от Ковида – профилактика. Это важно! Будьте здоровы!

С благодарностью и почтением к героическому труду всех медицинских работников, ведущих сегодня борьбу с ковидом,

Игнатьев Владимир Петрович, профессор инженерно-технического института СВФУ имени М.К. Аммосова.