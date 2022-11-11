Эти два слова с нетерпением ждет весь мир!

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА — акция, когда магазины устраивают распродажу и предлагают свои товары по самым низким ценам.

Клиенты компании «Камелёк» знают, что ноябрь — лучшее время для покупок.

Только в эти выходные, 11, 12, 13 ноября 2022 года мы объявляем БОЛЬШУЮ РАСПРОДАЖУ якутской национальной посуды и сувениров со СКИДКОЙ 30%!

Прекрасные сервизы с ручной росписью, чаши кытыйа различных размеров, чорооны, наборы для новоселья, свадьбы, юбилеев, керамическая посуда, текстиль, модные сумочки и многое-многое другое!

Пишите адрес: магазин национальной посуды и сувениров «Камелек», ТЦ АЙСБЕРГ, 2 этаж Креативное пространство народных мастеров «Сделано в Якутии» ул.Орджоникидзе 56

Для вашего удобства также осуществляется доставка!