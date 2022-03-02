Эталоны одежды коренных народов Севера предлагают запатентовать

Об этом на Стратегической сессии «Как живешь, хозяйка Арктики?» XV съезда женщин Якутии озвучила доцент кафедры всемирной, отечественной истории, этнологии, археологии Исторического факультета Северо-Восточного федерального университета, член Совета старейшин юкагирского народа Валентина Акимова.

Она отметила, что предложение о воссоздании эталонных образцов традиционной одежды КМНС в ходе рабочего совещания на тему «Одежда коренных малочисленных народов Севера» внесла общественница, уроженка Анабарского района Любовь Джабраилова.

«На данный момент возникла необходимость в воссоздании эталонов классической одежды коренных малочисленных народов Севера Якутии. Они уникальны, но сегодня начинает происходить смешивание орнаментов, элементов и цветовой гаммы в одежде северных народов, когда как каждый орнамент, элемент имеет своё значение и символ. Поэтому мы хотим запатентовать восстановленные эталоны традиционной национальной одежды, чтобы сохранить и оставить наше культурное наследие будущим поколениям. К этой работе планируем привлечь народных мастериц, ассоциации КМНС, а также этнографов, учёных, чтобы всё было научно обосновано, что очень важно. В целях реализации проекта планируем зарегистрировать НКО для участия в конкурсах на гранты. Предварительно назвали его «Лаборатория национальной одежды коренных малочисленных народов Севера «Сирэктэ». Эвенкийское слово «сирэктэ» в переводе на русский язык означает сухожильная нить. Коренные малочисленные народы Севера традиционную одежду всегда шили нитью из сухожилий оленя, именно поэтому она – долговечная», — рассказала Любовь Джабраилова.