Эта школа на 100% готова к 1 сентября

В рамках подготовки к новому учебному году Министр образования и науки Якутии Владимир ЕГОРОВ посетил Республиканскую коррекционную школу-интернат.

На данный момент школа на 100 процентов готова к приёму ребят. Сегодня, 19 августа образовательное учреждение будет принимать комиссию по выдаче акта-приемки.

Как сообщила директор учебного заведения Татьяна МАРТЫНОВА, в этом учебном году количество учащихся составляет около 260 детей. С каждым годом количество детей увеличивается.

«Качество образования невозможно обеспечить без создания всех условий учебного процесса. Это основа основ: ребенку должно быть тепло, светло и безопасно. По этому принципу каждому ребенку мы создаем индивидуальную карту развития, направленную на реабилитацию, обучение, комфортную социализацию в обществе. У нас обучаются слабовидящие, слепые и слабослышащие дети. Все здание, оборудование, классы обустраивается с учетом возможностей здоровья ребенка. Во время летних каникул сделали замену труб, косметический ремонт школы и интерната, установили новые противопожарные двери, ворота. Полностью оснастили компьютерный класс благодаря победе в грантовом конкурсе Главы РС(Я). Уделяя большое внимание безопасности детей улучшили систему антитеррористической направленности. Также обновили помещение интерната для круглогодичного проживания детей с улусов. В этом году ожидаем заселение 130 ребят», — рассказала Татьяна Мартынова.

Министр Владимир Егоров проверил качество подготовки классов, комнаты интерната, столовую, спортзал коррекционной школы. Ознакомился с планами и задачами в новом учебном году.

Рабочие выезды по проверке готовности объектов образования продолжаются.