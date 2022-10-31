Эта ночь обещает много интересного

4 ноября 2022 года с 19.00 до 22.00 ч. Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) десятый раз присоединяется к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств – 2022» под девизом «Искусство объединяет». Акция посвящена Дню народного единства в РФ.

Глубокое взаимодействие и синергия различных видов и практик искусства делает ежегодную акцию «Ночь искусств — 2022» уникальным и важным событием для всей культурной жизни страны и региона.

В этот раз, впервые с 2019 года, мероприятие пройдет в офлайн формате. Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) подготовил обширную гражданско-патриотическую программу, в которой, по-настоящему, объединились и гармонично дополнили друг друга различные виды искусства. Программа порадует тематическими экскурсиями, творческими встречами и диалогами с деятелями культуры и искусства, мастер-классами, выступлением артистов и музыкальных коллективов, полюбившимися музейными акциями.

Арт-медиаторы расскажут гостям о русском и отечественном искусстве XVIII-XX вв., широкой панораме искусства Якутии XIX-XXI вв. На тематической экскурсии «Жизнь в искусстве», зрители узнают о жизни и многогранной деятельности первого якутского искусствоведа И.А. Потапова, внесшего неоценимый вклад в становление и развитие профессионального искусствоведения в республике. Занимательная тематическая экскурсия «Все самое-самое в музее…» познакомит с увлекательной историей некоторых музейных экспонатов, удивит необычными подробностями и запоминающимися фактами о, казалось бы, так хорошо знакомых и привычных предметах искусства.

В рамках блока «Диалог в музее» состоятся творческие встречи с группой «Архетип» и Советом молодых литераторов Союза писателей Якутии. Синтез изобразительного искусства и литературы, несомненно, способсвтует формированию одуховторенной и гармоничной личности, а творческий вечер подарит уникальный шанс всем желающим задать интересующие вопросы молодым современным художникам и литераторам Якутии, узнать о проблемах и сложностях творца XXI века, творческих поисках и перспективах развития культуры.

Для желающих окунуться в творческий процесс мастерская художника «Арт-холл» проведет мастер-класс в яркой и запоминающейся технике художественной пастели. Участники по мотивам произведений И.К. Айвазовского, создадут необыкновенно красивые морские композиции, узнают об особенностях работы сухой пастелью, о смешении цветов, приёмах и других секретах этой техники. Открыть другую грань творчества и познать секреты работы с акриловыми красками, неискушенные творцы смогут на занятии «Под лучами северного солнца», вдохновившись красотами природы малой родины.

Для самых маленьких посетителей педагог Детского музейного центра проведет арт-практикум по рисованию, на котором маленькие участники узнают историю, особенности и различия национального костюма народов Юга России и народов Севера.

Невозможно представить «Ночь искусств-2022» без музейных акций, которые способны сплотить и объединить совершенно незнакомых друг другу людей в общем эмоциональном порыве. Участникам акции «Сonnecting zone» под руководством художника-графика Натальи Христофоровой представится уникальная возможность создания арт-объекта по мотивам картины «Добытчик» известного якутского художника Афанасия Осипова. На воркшопе «Ситим» гости музея не только приобретут новые знания о традиционном якутском обереге-харсыхал, но и станут счастливыми обладателями собственного памятного талисмана. Для всех желающих в этот вечер будет доступна «Стена творчества», на которой каждый сможет отобразить свои мысли, чувства и ассоциации об искусстве и его роли в обществе. Традиционно будет работать Якутский Арбат. Все желающие запечатлеть себя смогут заказать профессиональному художнику портрет. Будут открыты Арт-салон и Арт-кафе.

Под аккомпанемент музыкальных композиций совершенно иначе чувствуются и воспринимаются произведения изобразительного искусства, в музыкальной программе вечера выступления ансамбля якутской музыки «Кыл Саха» (руководитель Анна Томская), инструментального дуэта Андрея Дедюкина (скрипка) и Айсена Чистоедова (гитара). Завершающим аккордом акции прозвучит концерт «Кассиопея U» (Созвездие вселенной) совместно с Домом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

«Ночь искусств» – это гимн искусству, способный открывать новые миры и объединять людей. Приходите и участвуйте!

Культурное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2022» состоится 4 ноября 2022 года с 19.00 – 22.00 ч. в Национальном художественном музее РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9. Подробная программа доступна по ссылке: https://clck.ru/32Vu6D.

Будут работать «Арт-кафе» и «Арт-салон». Возрастной ценз: 0+. Вход свободный.

Обращаем ваше внимание, что на некоторые события вход по Прейскуранту. Билеты можно приобрести вкассе музея на 1 этаже и по Пушкинской карте*.

4 ноября 2022 года с 10:00 до 18:00 ч. (касса до 17.30 ч.) в НХМ РС (Я) (Кирова, 9), Картинной галерее академика Афанасия Осипова (Хабарова, 27), Галерее зарубежного искусства им. профессора М.Ф. Габышева, Доме художника (Лермонтова, 31/2Б) состоится День открытых дверей – вход свободный в залы постоянной экспозиции для всех категорий граждан.

Официальные хештеги акции #ночьискусств и #ночьискусств2022, #sakhamuseum

* Обращаем ваше внимание на то, что участие в следующих мастер-классах в рамках события осуществляются по отдельной цене:

Мастер-класс «Под лучами северного солнца» по живописи акрилом от художника-живописца Семена Нучеканова. Стоимость: 1 200 руб.с предоставлением материалов.

Купить билет по Пушкинской карте: https://vmuzey.com/event/tvorcheskoe-prostranstvo-nhm-rs-ya

Мастер-класс по художественной пастели «Крымские волны: по мотивам произведений А.К. Айвазовского» от мастерской художника «Арт Холл», руководитель художник-график Мария Мищенко (12+). Стоимость: 750 руб. с предоставлением материалов.

Купить билет по Пушкинской карте: https://vmuzey.com/event/master-klass-krymskie-volny

Справки по тел.: (4112) 33-52-79, 33-52-80 (касса)