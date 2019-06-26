Эстафетная палочка акции «Чистый берег» отправляется в Улан-Удэ

В эти дни в Москве проходит Всероссийский Водный Конгресс. Его участники, среди которых и делегация АО «Водоканал» Якутска, обсуждают, как более эффективно реализовывать федеральные проекты по водным ресурсам. В фокусе межотраслевого и межведомственного обсуждения ключевые мероприятия нацпроекта «Экология».

Но экология, в первую очередь, начинается с бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, накануне Дня России Якутский Водоканал дал старт всероссийской эстафете «Чистый берег». Тогда водоканальцы провели масштабную уборку на берегу реки Лены. И тогда же объявили – следующими эстафету примут коллеги из Улан-Удэ.

Накануне на площадке Водного Конгресса, генеральный директор АО «Водоканал» Якутска Анатолий КЫРДЖАГАСОВ лично вручил «эстафетную палочку» директору МУП «Водоканал» Улан-Удэ Жаргалу ЦЫБИКОВУ. Кроме того, всем представителям водоканалов России подробнее рассказали об эстафете и призвали принять в ней активное участие. А учитывая, что «Чистый берег» проходит под эгидой Российской Ассоциации Водоснабжения и Водоотведения (РАВВ), есть уверенность, что акция охватит максимальное число предприятий водоснабжения России.