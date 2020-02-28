Есть запах, следов утечки не обнаружено – экологи проверили место падения большегруза

26 февраля по факту провала под лед большегруза на реке Лена Олекминским комитетом государственного экологического надзора организована рейдовая проверка совместно с ГИМС МЧС и ГИББД.

Грузовой автомобиль-тягач марки «MAN» провалился под лед в местности «Точильное» на р. Лена на автозимнике «Умнас».

Большегруз, проломив лед, опрокинулся на левый борт и частично погрузился под воду. Топливный бак, находящийся на левой стороне машины был под водой, правый бак – над водой. Следов утечки и пятен нефтепродуктов на воде и на поверхности льда не обнаружено, но присутствовал характерный запах нефтепродуктов.

На момент проверки присутствовал владелец данной машины, который дал объяснения по существу происшествия. По его словам, водитель следовал в сторону г. Олекминска, перевозил 10-метровые металлические трубы.

В ходе проверки отобраны пробы воды, которые направлены для проведения экологической экспертизы в ГБУ «РИАЦЭМ». Материалы дела по подведомственности переданы в Управление Росприроднадзора по РС(Я).