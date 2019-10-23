Есть вопросы к юристу?

Запишись на юридическую консультацию в Региональную общественную приемную «Единой России»

Региональная общественная приемная Партии «Единая Россия» организует бесплатные юридические консультации. Помочь разобраться в вашей проблеме может профессиональный юрист с большой практикой Афанасий КОЛЕСОВ.

24 октября 2019 года с 14 до 18 часов в Региональной общественной приемной Д.А.Медведева по адресу: ул.Аммосова 18 кабинет 2/4 бесплатные юридические консультации предоставляет правозащитник Колесов Афанасий Афанасьевич.

Предварительно следует записаться по Ватсап. Пишите на номер: 89244626678.

Консультации пройдут по гражданским делам (жилищные, земельные, семейные, по наследству и т.п.).

Партия «Единая Россия» приглашает всех, у кого есть вопросы по названным вопросам, заранее записаться и подойти на прием юриста.