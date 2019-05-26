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Есть вероятность того, что строительство жилья запретят на 2/3 территории Якутска

Недавно на круглом столе по основным проблемам авиации Якутии руководство международного аэропорта «Якутск» поведало о том, как будем летать во время реконструкции взлетно-посадочной полосы, а также о возможных ограничениях в связи с вводом новых требований к приаэродромным территориям.

Ограничения при ремонте ВПП

Сегодня рассматривается два варианта развития событий в связи с ремонтом ВПП в 2020 году. Первый, который авиаторы назвали оптимистичным: в связи с тем, что полоса будет сокращена до 1623 метров, рейсы сможет выполнять только один тип дальнемагистральных самолетов «Боинг-737-700». Эти воздушные суда собирается приобретать в аренду АК «Якутия». Как обнадежил первый заместитель гендиректора аэропорта «Якутск» Константин СЕРГЕЕВ, тогда пассажиры не почувствуют разницу.
Положа руку на сердце, разницу мы наверняка все-таки почувствуем – прежде всего в цене на авиабилеты. К тому же, несмотря на недавние заверения гендиректора АК «Якутия» о том, что задержки рейсов удалось привести в норму, доверия к данному авиаперевозчику до сих пор нет.
Второй, пессимистичный вариант, возникнет при какой-либо невозможности выполнить первый. Это перелеты на самолетах Эмбраер-170 и 190 (вместимость 70-100 пассажиров) авиакомпании S7 до Новосибирска.
В целях безопасности полетов запасные аэродромы в Мирном и Нерюнгри в принципе готовы.
Есть еще одна сложность. Возможно, ограничения перейдут и на лето 2021 года. Сейчас ведутся переговоры, чтобы по возможности закончить данный «ограничительный» этап реконструкции в 2020 году.

Ограничения при строительстве на приаэродромных территориях

Еще одну угрозу таит для жителей в данном случае Якутска федеральный закон №135, принятый в 2017 году. По санитарным требованиям к 7-й подзоне, где учитываются загрязнение воздуха и шумовые воздействия на людей, на территории примерно в две трети Якутска может быть запрещено строительство жилья, детских учреждений и т.д. Эта проблема может затронуть всю Россию, есть города, где строительство жилья может быть запрещено на всей территории.
В этой связи федеральное правительство создает комиссию по утверждению приаэродромных территорий без 7-й подзоны; разработке новых требований, по которым шум будет «размазываться» по количеству самолетовылетов по суткам. То есть ночью самолеты летают меньше, соответственно, и норматив будет более щадящим. В этом случае 7-я подзона сократиться в Якутске примерно в 7, 5 раз и будет затрагивать близлежащие территории по направлениям взлета-посадки.

Все это входит в стоимость авиабилета

Константин Сергеев также затронул еще одну проблему – высокую стоимость любого техоборудования для аэропортов. Она выше цены аналогичного оборудования для других отраслей в несколько раз. Это связано с обязательной сертификацией. Например, компьютер для режимного 1 отдела стоит 400 тыс. рублей плюс сертификация 180 тыс., плюс комплектующие: обыкновенная мышка с сертификацией стоит 2700 рублей, после того, как на нее прикрепят голографическую наклейку.
Ветровая тепловая машина на базе «КамАЗа» для подготовки ВПП для полетов «Боинга-737-700» обошлась в 12 млн 800 тыс. рублей.
Представитель АО «Аэропорт «Якутск» не сказал, что все эти траты закладываются в стоимость обслуживания самолетов, а это, в свою очередь, авиакомпании закладывают в тарифы. Однако тарификация включает эти затраты.

Источник: Игорь САВВИНОВ.
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