Есть такой спортом заряженный коллектив в городе

Тридцать человек в коллективе Детской инфекционной клинической больницы занимается спортом: скандинавской ходьбой, бегом, туризмом, спортивным ориентированием, фитнесом, футболом, боксом, лыжами, легкой атлетикой, пулевой стрельбой, танцами, волейболом, настольным теннисом, плаванием, трейлом, йогой, тренажерами. Внушительно? Да, и руководители больницы в том числе!

— Больше года хожу пешком, занимаюсь скандинавской ходьбой, вес сбросил, самочувствие намного лучше стало, меньше болею простудными заболеваниями, — признается главный врач больницы Владимир Богдашин. – Питание бы еще привести в порядок!

Медсестра отделения анестезии и реанимации Елена Суханова второй год занимается танцами.

— Танцами я занялась в 2021 году после того, как поработала в ковидной бригаде. Занимаюсь в студии танцев «JDC» в группе «40+ и йога», — рассказывает она. — Мне очень нравится танцевать. Там обстановка особая. Приходишь и забываешь все: о нагрузке на работе, какие-то свои проблемы. Столько адреналина получаешь, расслабляешься, себя подтягиваешь. Эмоции только положительные. Занятия складываются из разминки, изучения какого-то танца и йоги. Столько энергии появляется, что готов горы свернуть…

Санитарочка Лена Свежина «в свое удовольствие», как она говорит, давно занимается бегом. Зимой бегает в спортзале, летом – на улице, «сжигает калории» в кардиозале.

— Спорт заряжает меня энергией, — охотно делится девушка, — повышает выносливость, дарит хорошее настроение, укрепляет легкие и дыхательные системы.

Медсестра отделения воздушно-капельных инфекций Люция Николаева – приверженец спорта с малых лет (в школе была членом сборной школы по баскетболу и лыжам) и до сих пор придерживается здорового образа жизни. Она не раз защищала честь своего коллектива в соревнованиях по лыжам и бегу.

— Что дает Вам спорт, Люция Николаевна, чем привлекает?

— По утрам я обязательно делаю гимнастику на растяжку. С 2014 года занимаюсь скандинавской ходьбой, училась у Матвея Ивановича Лыткина. Сменила уже не одну пару палок. Очень мне нравится, скандинавская ходьба подходит для любого возраста. Вообще любая ходьба, любое движение укрепляет мышцы, сосуды, память, нормализирует дыхание, сон, самочувствие, стрессоустойчивость, заряжает бодростью и активностью, поднимает настроение. Не зря говорят «Движение — это жизнь». Занятия спортом укрепляют весь организм, задерживают его старение, я, например, на пенсии, но с удовольствием работаю, не чувствуя возраста.

— Где Вы занимаетесь? Одна или в группе?

— Обычно занимаюсь в парке, многих своих коллег привлекла к скандинавской ходьбе. Сестра моя, заразившись от меня, в Намцах тоже собрала группу, научила подруг, занимаются постоянно, очень довольны.

К слову: муж Люции Николаевны Иван Иванович Николаев известный в районе спортсмен, теннисист, начал заниматься с сорока лет и добился серьезных успехов. Только его медалями увешана одна стена их дома. Что примечательно, Николаевы не только сами занимаются спортом, а еще и других людей привлекают к занятиям. Когда Ивану Ивановичу исполнилось пятьдесят пять, семья при помощи Республиканского спорткомитета даже организовала турнир по настольному теннису, в котором приняло участие восемьдесят (!) спортсменов из разных районов. Удивительные люди!

Профком Детской инфекционной с завидной регулярностью организует спортивные мероприятия: то футбол, то лыжи, то соревнования по пулевой стрельбе, то «веселые старты» в чистом поле… Вот такой энергичный коллектив, такие жизнерадостные и заряженные спортом люди.