Есть такой бренд «Сделано в Арктике»

Система сертификации товаров, произведённых в арктической зоне Якутии, зарегистрирована в Росстандарте. Новая система способна консолидировать предпринимательское сообщество, повысит качество сбыта арктической продукции на внешние рынки, сообщилТАСС куратор проекта, заместитель главы Булунского района республики Владимир Милославский.

«Система позволит создать единые стандарты качества, продвижения и сбыта произведенных в арктических районах товаров. Северные районы из-за своей отдаленности проигрывают в конкуренции за внешние рынки. Планируется, что бренд может стать межрегиональным», — сказал Милославский.

Он уточнил, что речь идет о товарах, произведённых из арктического природного сырья, продукции оленеводства, рыболовства, сувенирах и одежде. «В арктических районах существует проблема сбыта продукции народных мастеров, которые изготавливают сувениры и одежду», — отметил собеседник агентства.

По словам Милославского, система имеет высокий потенциал коммерциализации, тиражируемости, низкую стоимость самообслуживания. В дальнейшем под этим брендом планируется наладить экосистему, включающую испытательные полигоны продукции, произведенной в Арктике.