Есть такое заболевание — возрастной женский алкоголизм

По наблюдениям наркологов среди пьющих стало больше возрастных женщин. Ушли на пенсию, вроде бы стало больше свободного времени, чтобы заняться тем, для чего в рабочем режиме не хватало ни сил, ни времени: на общение с внуками, на творчество, на себя любимую, наконец. Но, как оказывается, желанная свобода тоже имеет подводные камни…

Моей собеседнице 56 лет, она работает, живет одна и признается, что пьет от одиночества. Для человека, зависимого от алкоголя, выглядит Елена неплохо, ясный взгляд, нормальная речь, аккуратная одежда, разве что цвет лица…

— Выпивать я начала с 16 лет, а пить стала лет девять назад. Когда я окончила восьмой класс, в школу-интернат, где я училась, приехали вербовщики, набирали в свои учебные заведения. Я выбрала строительный техникум в Ленинграде, но меня почему-то отправили во Владимирскую область. Я выучилась на ткачиху, жила в общежитии, подружки, танцы. То потанцуешь, то подерешься – одно другому не мешало, стала выпивать, попала в нехорошую компанию… Переехала в Нижний Новгород, работала на Горьковском автомобильном заводе. В 2013 году переехала сюда, тут умер от цирроза печени брат, я запила, остановила меня мать, она была сильная женщина. Но вскоре у нее развился сахарный диабет, она стала болеть и умерла от ковида. Я сразу вышла на работу, поскольку не могла находиться дома, и этим как-то спасалась, но потом снова пропала на две недели. На работе как-то мирились с моими запоями, благо, что работала я хорошо.

— Что же заставило сорваться на этот раз?

— Надоело, наверное, общаться с тишиной. Понемножку, понемножку, то с устатку, то выходные, а потом уже не контролируешь себя. Я работаю в ночь, особо ни с кем не общаюсь, гости ко мне не ходят, я и сама ни к кому не хожу. Чувство никчемности, ненужности, мысли такие постоянно лезут в голову, выпьешь, вроде, полегче становится. Но потом, конечно, проблемы и на работе и со здоровьем появляются, начинаешь задумываться, останавливаешься, решаешь свои проблемы, но снова ненадолго.

— Сколько получается выдержать без алкоголя?

— По-разному, могу до трех месяцев продержаться…

— Постоянно хочется выпить? (врачи, да и сами зависимые используют слово употребить, когда говорят о выпивке, но оно мне кажется каким-то абстрактным).

— Да нет, тяги такой не чувствую, но бывает, зайдешь в магазин и через неделю-другую из него выходишь, потом думаешь, почему так получилось и не можешь понять.

Конечно, не в прямом смысле она живет в магазине эти неделю-другую, кто ей позволит?! Просто есть у этой далеко не глупой женщины чувство юмора, оно нет-нет да проскакивает в ее речи и слушать ее, признаюсь, интересно.

— Вы всегда пьете одна?

— Начинаю одна, с одной рюмки, потом вторая, а там уже общения хочется, находишь общение, а потом оказывается, что все в шоколаде, а ты в дерьме…

Выходит, главная беда – одиночество? Для Елены – да. Часто случается, что пожилой человек тихо спивается дома. Желанный покой оборачивается вовсе не возможностью отдохнуть, а ощущением пустоты. Это страшно. Вот и Елена все время повторяет: «Никчемность. Ненужность». Верю.

— Что заставило Вас обратиться в диспансер, когда случился длительный срыв?

— Чувство, что сама не смогу справиться.

Что же можно противопоставить пьянству, если нет, не то что рядом, но и целом городе, ни родных, ни друзей? У Елены, к счастью, такая возможность появилась. Простое и доброе общение Елена нашла в дружбе со старой подругой. Они много лет не виделись, жили в разных городах, но, вернувшись в Якутск, Ольга нашла Елену. Ее советы, ее поддержка – единственная сейчас ниточка, которая удерживает мою визави от депрессии и срывов. Может быть, это единственный шанс на спасение.

— Как часто вы общаетесь с подругой?

— Да каждый день. Вон она меня и сейчас за углом ждет!

От этих слов становится как-то спокойнее, будто теплом повеяло…

— Она мой старший друг, мы постоянно перезваниваемся, Ольга очень переживает за меня, и меня это сдерживает, я многое пропила, только не совесть… Мы собираемся зимой в какой-нибудь местный санаторий, а летом, подкопив денег, поедем на курорт.

— Как думаете, если все пойдет хорошо, Вы сможете бросить пить?

— Бросить совсем, наверное, не смогу, но хотя бы постараюсь не уходить в запой. Может быть, попрошусь в Кангалассы, я слышала, что там помогают избавиться от зависимости. Мне предлагали по приезду в Якутск, но мне надо было тогда зарабатывать, ухаживать сначала за больным братом, потом за матерью, и я отказалась.

О причинах возрастного алкоголизма я говорила с врачом психиатром-наркологом, психотерапевтом Республиканского наркологического диспансера, доцентом кафедры внутренних болезней Мединститута СВФУ Светланой Шемякиной. Елена – ее подопечная.

— Вы давно знакомы с Еленой?

— Впервые она обратилась к нам в 2019 году, поступила в стационар, пролечилась, спустя три года, в этом году, у нее опять произошел сильный срыв, и она снова пришла ко мне за помощью. Прошла полный курс лечения амбулаторно.

— Почему женщины пьют, Светлана Сергеевна?

— Почему мы сегодня говорим о возрастном алкоголизме? Да потому, что женщина – человек эмоциональный. Да, она сильнее мужчины, бывает, что тянет на себе все и не осознает, что женский организм к этому не приспособлен. Здесь главное не сломаться. Наступает момент, когда она остается одна, женщина может все себе позволить, берет на себя все обязанности, и женские, и мужские, и в результате – начинает пить. Причин возрастного женского алкоголизма достаточно много. Здесь играет роль и генетическая предрасположенность, и образование, и материальные возможности, и психологическое состояние.

— В чем отличие возрастного женского алкоголизма?

— Алкогольная зависимость в пожилом возрасте развивается гораздо быстрее, чем у молодых. Женщина, особенно возрастная, всегда ходит по лезвию ножа. Если нет забот, обязанностей, склонный к употреблению человек начинает пить, появляется зависимость. У Елены уже вторая стадия алкоголизма, она зависима от алкоголя физически, организм требует спиртного. Поэтому я ей советую стараться занять себя чем-то, кроме работы, учиться, ходить в спортзал, бассейн, читать, чем-то заняться. Пустоту надо заполнять положительными эмоциями, чтением, спортом, хобби, заботой о другом человеке.

Светлана Сергеевна постоянно общается с Еленой, всегда на связи с ней, даже когда уходит в отпуск, вот как сейчас, например. Самым важным методом нарколог Шемякина считает проведение мотивационных бесед, в процессе которых даются советы и мотивации по отказу от спиртного, на ведение здорового образа жизни.

— Просто человек одинок, а так не должно быть, особенно у возрастной женщины, поэтому я считаю, что психологическое общение необходимо.Когда я ушла в отпуск, у нее опять был небольшой срыв, мы пообщались, и она взяла себя в руки. Сама! – врач говорит об этом радостно, и я понимаю, что их общение было неформальным, что она переживает за пациентку, как за родного человека.— Она не потеряна, есть женщины, которых невозможно вернуть, а у Лены я не вижу страшной зависимости. Я говорю женщинам: если хочется поговорить и не с кем поделиться, приходите к нам, в диспансер, вас всегда выслушают, помогут. У нас очень хорошие врачи. Нужно найти работу, хобби, что-то интересное для себя. Срывы будут, это же заболевание и его надо лечить. Алкогольная зависимость, как и наркотическая, имеет срывы и воздержание, и мы стараемся сделать все, чтобы воздержание было, как можно более продолжительным.