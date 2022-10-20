Есть такая профессия — сохранение «живой памяти»

27 октября — Всемирный день Аудиовизуального наследия.

Международный праздник создан в 2005 году Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Созданием этой даты ЮНЕСКО подчеркивает значимость аудиовизуальных документов, а также привлекает внимание к необходимости их бережного сохранения. Во многих странах мира в эти дни проводятся мероприятия, организуемые национальными и региональными звуковыми и киноархивами, вещательными компаниями, музеями и библиотеками, а также крупными аудиовизуальными ассоциациями, включая Ассоциацию архивистов движущихся изображений (AMIA)[en], Международный архивный совет (ICA), Международную ассоциацию звуковых и аудиовизуальных архивов (IASA) и Международную федерацию киноархивов (FIAF).

Технологии современного мира давно оказывают огромное влияние на жизнь населения планеты. Сегодня почти все человечество ни дня не проводит без новой информации – новостные каналы, музыка, кино и телевидение прочно вошли в нашу жизнь. Важность сохранения этого потока в культурном, социальном и историческом плане бесспорна и с каждым годом приобретает все большее значение. Своевременный отбора материала, передача его на государственное хранение, полноценное использование наравне с бумажными документами, является важнейшей обязанностью государственных архивов России.

В Якутии уже более 25 лет сохранением «живой памяти» занимается «Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия) им. И. С Жараева». Помимо сохранения, сбора и приема материалов, на постоянной основе ведется видеофиксация значимых событий современной истории, науки, культуры, жизни замечательных людей, различных мероприятий, событий международного, федерального и республиканского значения.

Для обеспечения непрерывного поступления материалов в фонд центра, специалистами НЦАНН ведется постоянная работа. Налажены продуктивные отношения с улусами республики, где назначены ответственные исполнители по выявлению и сбору кинодокументов. Подписываются соглашения с министерствами, ведомствами, различными организациями по комплектованию и постановке на государственный учет в фонд центра киновидеоматериалов, отражающих их работу.

В частных коллекциях якутян хранятся старые видеокассеты, кинопленки, которые уже невозможно воспроизвести самостоятельно, а оснащенность аудиовизуального центра позволяет перенести видеоноситель в доступный формат. Благодаря обширным информационным акциям, в НЦАНН ежедневно обращаются жители республики за помощью в оцифровке своих аудиовизуальных материалов.

При обращении в НЦАНН все материалы сначала принимаются на временное хранение. В первую очередь проводится техническая оценка состояния поступившего видеоматериала, выявляется наличие дефектов разного происхождения. Проверенные аудиовизуальные документы в дальнейшем проходят этап оцифровки и переносятся на DVD диск. Уже на этих носителях опытные эксперты центра просматривают видеоматериал и оценивают степень его исторической ценности. После одобрения экспертов документ заносится в реестр и официально принимается на государственное хранение в фонд центра. Некоторым материалам присваивается статус уникального, особо ценного документа.

Для сохранения аудиовизуальны наследия требуются особые усилия, поскольку носители информации весьма уязвимы и недолговечны. Все материалы, поступившие на постоянное хранение, размещаются в архивохранилище. Тут уже бережно хранятся более 39 тысяч видеоматериалов, содержащих исторические факты и события общественной, экономической, культурной жизни народов нашей республики. В этих особых помещениях поддерживаются оптимальная температура и влажность воздуха. В целях сохранности документов, не реже одного раза в месяц проводится обеспыливание полок и упаковок. Для снятия статического электричества и внутреннего «напряжения» в рулонах магнитных лент, необходимо производить перемотку видеодокументов один раз в 1-2 года.

Аудиовизуальные материалы рассказывают нам истории жизни людей и культур нашей многонациональной республики. Сохранить аудиовизуальное наследие — значит сохранить нашу коллективную память и обеспечить её передачу будущим поколениям.