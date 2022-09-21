17 сентября 2022 года Управление ФСБ России по Республике Саха (Якутия) в рамках мероприятий, посвященных 145-летию со дня рождения Феликса Дзержинского, провело акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!».

В мероприятии участие приняли 20 учащихся городской школы № 5. Школьники ознакомились с экспонатами музейного образования Управления, а также им представилась уникальная возможность прикоснуться к боевому арсеналу, продемонстрированному бойцами специального назначения УФСБ. Кроме этого ребятам удалось получить ответы на интересующие вопросы от ветеранов боевых действий, прошедших не одну командировку в «горячих точках».

Напомним, 11 сентября 1877 года родился создатель одной из эффективных спецслужб в мире, основатель народной милиции и пограничных войск, «попечитель детства» Феликс Эдмундович Дзержинский. Достоверно известно о том, что благодаря Дзержинскому было восстановлено почти 10 тысяч км железной дороги, он лично в 1919 году организовал доставку из Сибири почти 40 млн тонн хлеба и 3,5 млн тонн мяса в голодающие районы страны, а также поставку лекарств в районы, где бушевал тиф. Также Дзержинский стал самым известным борцом с детской беспризорностью.

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В начале войны в стране было несколько миллионов обездоленных детей. Тогда органам ВЧК поручили принять срочные меры по их спасению. Феликс Эдмундович лично курировал создание системы воспитательных учреждений. Чекисты лезли в подвалы домов и на чердаки, проводили ночные облавы на вокзалах и улицах, вытаскивали чумазых и оборванных малышей и подростков из-под котлов, в которых плавили асфальт. Определяли их в детские приюты и интернаты, производя ежемесячные отчисления пайка хлеба в пользу голодающих детей. Дети получали медицинскую помощь, образование, питание, и самое главное – возможность дальнейшей самореализации. Из детских учреждений выросла целая плеяда великих людей – академики, ученые, генералы, инженеры, Герои Советского Союза и Герои Труда.

Дзержинский тогда еще говорил актуальные слова на сегодня. Он твердил о том, что излишнее «огосударствление» не приведет к развитию экономики. Призывал поддерживать мелкие частные инициативы, а в процессе индустриализации ориентироваться на нужды главной кормилицы страны – деревни. Открыто обвинял партийных деятелей в «бюрократизации», в том, что «в органах управления энергии тратится очень много, но толку дает безобразно мало… Бесконечная коллегиальность, комиссии, совещания и т.д. превратились в помеху. Согласования вопросов превращаются часто в карикатуру: открываются прения, преют в то время как наперед можно сказать, какое будет решение». Данные выступления сопровождались неодобрительным шумом, выкриками из зала.

Сейчас очень расхоже выражение «Спешите жить!». Тяжелая болезнь легких, как считал сам Дзержинский, оставила ему небольшой срок жизни, и он спешил все успеть. Спешил жить, чтобы успеть сделать как можно больше для освобождения человечества от гнета эксплуатации. Феликс Эдмундович, оболганный и представленный господствующим в те времена классом как кровавый палач и каратель, пожертвовал собой ради нового будущего человечества, в котором не будет классов.

Каждый знает слова Феликса Дзержинского: «У чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки».