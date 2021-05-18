Красота & Здоровье
Есть ли у вас риск рака?
Приглашаем принять участие в проекте «Онкопоиск»
Якутский республиканский онкологический диспансер напоминает жителям республики, что они имеют возможность пройти скрининг и раннюю диагностику рака на сайте — Онкопоисксаха.рф».
На сайте доступен скрининг рака легкого, печени, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы.
Для участия необходимо:
Шаг 1 – зайдите на сайт – https://онкопоисксаха.рф
Шаг 2 – зарегистрируйтесь. При регистрации к вам на телефон будет направлен код для входа в личный кабинет.
Шаг 3 – пройдите предложенные анкеты.
По итогам анкетирования при выявлении риска заболевания раком, вам будет предложено пройти дополнительный медосмотр на базе Якутского республиканского онкологического диспансера.
Контактный номер — 89627311800
+7 (999) 174-67-82