18.05.2021
16:50
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Красота & Здоровье

Есть ли у вас риск рака?

Приглашаем принять участие в проекте «Онкопоиск» 

Якутский республиканский онкологический диспансер напоминает жителям республики, что они имеют возможность пройти скрининг и раннюю диагностику рака на сайте — Онкопоисксаха.рф».  

На сайте доступен скрининг рака легкого, печени, молочной железы,  толстой и прямой кишки, предстательной железы. 

Для участия необходимо:

Шаг 1 – зайдите на сайт – https://онкопоисксаха.рф

Шаг 2 – зарегистрируйтесь. При регистрации к вам на телефон будет направлен код для входа в личный кабинет.

Шаг 3 – пройдите предложенные  анкеты.

По итогам анкетирования при выявлении риска заболевания раком, вам будет предложено пройти дополнительный медосмотр на базе Якутского республиканского онкологического диспансера.

Контактный номер —  89627311800

Фото: Пресс ЯРОД
Источник: Пресс ЯРОД
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