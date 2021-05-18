Есть ли у вас риск рака?

Приглашаем принять участие в проекте «Онкопоиск»

Якутский республиканский онкологический диспансер напоминает жителям республики, что они имеют возможность пройти скрининг и раннюю диагностику рака на сайте — Онкопоисксаха.рф».

На сайте доступен скрининг рака легкого, печени, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы.

Для участия необходимо:

Шаг 1 – зайдите на сайт – https://онкопоисксаха.рф

Шаг 2 – зарегистрируйтесь. При регистрации к вам на телефон будет направлен код для входа в личный кабинет.

Шаг 3 – пройдите предложенные анкеты.

По итогам анкетирования при выявлении риска заболевания раком, вам будет предложено пройти дополнительный медосмотр на базе Якутского республиканского онкологического диспансера.

Контактный номер — 89627311800