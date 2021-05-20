Есть ли связь между кето-диетой и запором?

SakhaLife и якутское отделение компании Greenway продолжают новый проект — Нутрициология на практике с Евгением БОЖЕНКО, специалистом по фитнесу и диетологии из Калиниграда.

Более 150.000 запросов по словам «кето диета» получил Яндекс за месяц и более 800.0000 тысяч по слову «запор». Есть ли тут связь?

Самая лучшая диета – это сбалансированное питание

Для каждого человека этот баланс уникален. Для его определения профессиональные диетологи пользуются формулой Харриса- Бенедикта. Именно она лежит в основе всех приложений по расчету калорий, белков, жиров и углеводов. Любой дисбаланс ведёт либо к избытку, либо к недостатку энергии и необходимых для организма макро- и микронутриентов.

В частности, при повышении в рационе жиров, за счёт понижения углеводов (именно это предлагает кето диета), организм начинает вырабатывать излишнее количество кетоновых тел, которые возникают при расщеплении жира и отравляют человека изнутри. Ведь организм в отсутствии углеводов, вынужден брать энергию из жира, а его функция – не обеспечение, а хранение (запас) энергии, то есть жир – это своего рода аккумулятор. Топливом, то есть источником энергии – являются углеводы.

Резкое снижение углеводов в рационе обернется падением содержания глюкозы в крови, что в свою очередь приведет к гипогликемии. В лёгкой форме это нервозность, беспокойство и зуд, в тяжёлой – помрачение сознания, судороги и кома. Кроме того, увлечение жирами повлечет нарушение работы печени, которая синтезирует эти самые кетоновые тела. А нарушение микрофлоры кишечника из-за недостатка клетчатки скажется тошной, рвотой и запорами.

Другая крайность – чрезмерное увеличение белка в меню. Норма потребления белка в сутки составляет от 0,5 до 1 грамма на килограмм веса. В зависимости от физической активности человека. Но даже профессиональным тяжелоатлетам не рекомендуется повышать показатель в 1,5 грамма. В противном случае любители поедать шашлыки и стейки в неограниченном количестве рискуют получить проблемы с почками, не говоря уже о таких мелочах как диарея.

Баланс — это здоровье и долголетие

Всемирная организация здравоохранения рекомендует для сбалансированного питания взрослого человека среднего возраста придерживаться следующих пропорций макронутриентов: 50-55% — углеводы, причем ориентироваться следует на «медленные» углеводы, то есть крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, ржаной хлеб и т.д. Сахар, причем включая и тот, который содержится в продуктах, а не только кладется в чай – не более 50 граммов в сутки. Жиры не должны превышать 30% суточного рациона. Оставшиеся 15-20% — это белки. Более индивидуально пропорции, а также суточную норму калорий подсчитает специализированное приложение. Однако в случае, если есть проблемы со здоровьем, следует обратиться к специалисту.

Таким образом, именно сбалансированное питание является самой правильной диетой, которая напрямую влияет на качество и продолжительность жизни. Существуют научные исследования, авторы которых сопоставили уровень потребления макронутриентов в различных странах с уровнем возрастной смертности. Помимо ожидаемых выводов о связи между недоеданием и смертностью в бедных странах и связи между перееданием и смертностью – в богатых, учёные пришли и к следующему заключению. Постепенное, по мере старения человека, снижение потребления жиров до 24% и белков до 11% в пользу углеводов до 65%, связано с самыми низкими показателями возрастной смертности.

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