Есть ли будущее у ГУПов Якутии?

Не так давно в республику поступил проект федерального закона со скучным названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)».

Стоит отметить, что у этого документа достаточно сложная судьба. Разговоры о необходимости ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий длятся уже второе десятилетие.

Но воз, как говорится, и ныне там… А все потому, что у прошедшего с большим скрипом первое чтение в Госдуме законопроекта хватает влиятельных противников с серьезными лоббистскими возможностями.

Между тем Федеральная антимонопольная служба открыто заявляет, что в стране сохраняются государственно-монополистические тенденции в экономике.

Связаны они с привилегированным положением ГУПов и МУПов, из-за чего во многих потенциально конкурентных сферах частный бизнес либо полностью отсутствует, либо явно недостаточен.

Не мудрено, что на 1 января 2019 года в стране зарегистрировано 16 867 унитарных предприятий, что 49,9% больше, чем в 2013 году.

При этом около 80% унитарных предприятий приходится на уровень местного самоуправления, и большинство из них работает на конкурентных рынках.

К наиболее частым злоупотреблениям со стороны унитарных предприятий ФАС России относит тот факт, что многие из них не осуществляют какой-либо профильной деятельности, кроме сдачи объектов в аренду.

При этом отсутствует полная и достоверная информация об имуществе унитарных предприятий, особенно муниципальных.

Более того, унитарные предприятия часто используются для ухода от конкурентных процедур при осуществлении закупок, распоряжении имуществом и земельными участками.

А еще у них есть «защищенный спрос» на свою продукцию и неограниченные возможности для внесения в уставные фонды имущества и бюджетных средств.

Вывод российских антимонопольщиков неутешителен: Деятельность унитарных предприятий оказывает негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках и влечет их монополизацию.

Очень упрощенно смысл поступившего в Якутию проекта федерального закона сводится к введению общего запрета деятельности ГУПов и МУПов на конкурентных рынках.

Исключений всего несколько. Конкретное унитарное предприятие может сохраниться, если видом его деятельности является:

— обеспечение жизнедеятельности в районах Крайнего Севера

— деятельность субъектов естественных монополий

— развитие культуры, искусства, сохранение культурных ценностей

— осуществление деятельности за пределами РФ

— деятельность, предусмотренная федеральными законами или актами Президента и Правительства РФ

23 октября руководитель Якутского УФАС Юрий Игнатьев провел совещание с представителями республиканских и федеральных министерств и ведомств.

Как заявила в ходе совещания представитель Росимущества, в Якутии к концу года останется только один ФГУП. И тот, в силу объективных обстоятельств, со временем может перейти в республиканскую собственность.

Что касается республиканских ГУПов, то довольно много говорилось о ГУП ЖКХ РС(Я). В частности, речь шла о тренде на сворачивание деятельности предприятия в центральных районах Якутии.

Хороший пример в этом смысле подал Намский улус, где еще в 2011 году местный филиал ГУП ЖКХ был преобразован в ОАО «Намкоммунтеплоэнерго».

А самому ГУП ЖКХ РС(Я) есть смысл сосредоточиться на жизнеобеспечении арктических и других труднодоступных районов республики.

Намного сложнее и запутанней ситуация с МУПами. По мнению Юрия Игнатьева, в большинстве городов и улусов Якутии, за исключением Арктики и других труднодоступных районов, приходит время избавляться от малоэффективных унитарных предприятий и создавать полноценную конкурентную среду.

Принявшие участие в совещании представители республиканских минпредпринимательства и минэкономики полагают, что представленный проект закона учитывает необходимость сохранения жизнеобеспечивающих унитарных предприятий в районах Крайнего Севера и потому достоин положительного отзыва.

Осталось неизвестным лишь мнение якутского минимущества, являющегося собственником республиканских ГУПов. По той простой причине, что его представители по неведомой причине не явились на совещание.