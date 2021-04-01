Если вдруг оказался высокий холестерин…

ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1» продолжает делиться полезной информацией на тему здоровья.

Холестерин — это вещество, необходимое организму для строительства клеточных мембран, синтеза желчных кислот, выработки гормонов и витамина D. С химической точки зрения холестерин является жироподобным веществом — липидом (от греческого «lipid» — жир).

Нормальным холестерином крови считается его уровень до 5 ммоль/л. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и/или сахарным диабетом уровень должен быть ниже 4,5 ммоль/л. У пациентов, перенесших инфаркт миокарда или инсульт должен быть ниже 4,0 ммоль/л.

Если холестерина становится больше, то он оседает на стенках сосуда и приводит к образованию атеросклеротических бляшек. А, как известно, атеросклероз сосудов – это причина ишемической болезни сердца, цереброваскулярной болезни, инфарктов, инсультов и многих других заболеваний.

Наше тело нуждается в небольшом количестве холестерина для нормального функционирования. Но мы можем получать большое количество насыщенных жиров и холестерина из еды. И то и другое увеличивает количество ЛНП (плохого) холестерина. ЛНП холестерин может вызывать образование бляшек в артериях, приводящих к сердечным заболеваниям. ЛВП (хороший) холестерин, с другой стороны, помогает очищать вашу кровь от плохого.

К факторам, повышающим уровень «плохого» холестерина, относятся:

курение;

избыточный вес;

переедание;

недостаточная физическая активность;

неправильное питание

нарушение работы желудочно-кишечного тракта

некоторые эндокринные нарушения;

наследственная предрасположенность.

Многие считают, что мы получаем холестерин с пищей, но это не совсем так. Большая часть холестерина – около 80% – вырабатывается самим организмом, в первую очередь печенью. Снизить уровень вырабатываемого холестерина можно, соблюдая здоровый образ жизни:

1. Нормализовать массу тела

2. Бросить курить

3. Больше двигаться!

20% холестерина человек получает с пищей. Именно эти 20% можно «убрать» с помощью правильного питания. Основа всех диет по снижению холестерина – снижение потребления насыщенных (твердых) жиров, особенно жиров животного происхождения (жирное мясо, субпродукты, сливочное масло, жирные молочные продукты, сдобная выпечка и др.) и замена их на растительные масла (подсолнечное, оливковое, кукурузное). В умеренном (ограниченном) количестве разрешаются молочные продукты со сниженным содержанием жира, нежирные сыры (не более 30% жирности), нежирное мясо, выпечка на растительных жирах, жареная рыба, жареный только на растительных жирах картофель. Ограничьте потребление субпродуктов (печени, почек, мозгов), рыбной икры (не более 1 раза в месяц). Исключите все виды копченостей, жирных сортов колбас, жирного окорока, грудинки.

При приготовлении пищи следует отказаться от жаренного. Лучше варить, тушить, запекать и готовить на гриле. Непосредственно перед приготовлением срезайте с мяса весь лишний жир, с куриного мяса снимайте кожицу. Во время диеты для снижения холестерина питайтесь 5 раз в день, примерно каждые 3-4 часа.

Употребляйте больше рыбы, особенно морской, можно ввести 2 рыбных дня в неделю или есть по одному рыбному блюду каждый день. Предпочитайте десерты без жира, без сливок, без сахара, лучше фруктовые. Обратите особое внимание на регулярное потребление продуктов, снижающих уровень холестерина в организме и увеличивающих его выведение. Они содержат растворимую клетчатку и при варке образуют желеобразную массу. Это овсяные хлопья (геркулес), яблоки, сливы, различные ягоды. Регулярно употребляйте бобовые продукты (фасоль, горох). Употребляйте 500 граммов овощей и фруктов в день (в это количество не входит картофель).

Тщательным соблюдением диеты можно добиться снижения холестерина крови на 10-12%! Такая диета не только снижает уровень «плохого» холестерина, но и повышает уровень «хорошего» холестерина. Если соблюдение диеты в течение 6-8 недель не приведет к желательному снижению уровня общего холестерина крови (менее 5 ммоль/л) и ХС ЛНП (менее 3 ммоль/л), а риск развития заболеваний, вызванных атеросклерозом, остается высоким, то врач поставит вопрос о назначении лекарств, снижающих холестерин. Таких препаратов сейчас много. Главное – не заниматься самолечением, наслушавшись реклам о чудодейственных и безопасных пищевых добавках.