Если ваш подъезд не дезинфицирован, обращайтесь…

В Якутске ведется ежедневный контроль за санобработкой подъездов

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Якутске проводится санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирном жилом фонде. Управляющие компании и ТСЖ ежедневно отчитываются перед «Службой эксплуатации городского хозяйства» и управами о проведенной работе.



По информации СЭГХ на 27 марта дезинфекция контактных поверхностей в подъездах проведена в 2371 многоквартирном доме, что составляет 98 процентов от общего количества многоквартирного жилого фонда. Влажной уборке подлежат 783 многоквартирных дома. На сегодня данная уборка проведена в 533 домах, что составляет 68 процентов от общего числа.



Напомним, на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции Сардана АВКСЕНТЬЕВА поручила МКУ СЭГХ ввести новый учет исполнения управляющими компаниями и ТСЖ профилактических мероприятий по видам проведенных санитарно-профилактических работ в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Согласно указанным рекомендациям, дважды в неделю необходимо проводить влажную уборку и ежедневно дезифицировать наиболее контактные поверхности (ручки дверей, кнопки домофонов, лифтов, поручни, перила).



Распоряжением главы ГО «город Якутск» управляющим компаниям, наряду с усилением дезинфекционного режима в местах общего пользования МКД, рекомендовано разместить в подъездах графики проведения влажной уборки с применением дезсредств и акты выполненных работ для информирования жильцов о проведении санитарной обработки в их доме.

Территориальные органы управления совместно с МКУ «СЭГХ» проводят ежедневный мониторинг исполнения рекомендаций городского плана по предупреждению распространения коронавируса. В случае поступления жалоб от жителей о недостаточной санитарной обработке в их подъезде, специалисты округа проводят выездные проверки.



Если управляющая компания или ТСЖ еще не произвела дезинфекционные мероприятия в вашем многоквартирном доме, следует обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Якутска по тел. (4112) 44-42-29, 44-42-51 и Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия), тел.: (4112) 34-50-53, 34-26-44, тел./факс (4112) 34-22-49, эл. адрес: ugszhn@sakha.gov.ru.