Если самолеты SSJ-100 отзовут, то Якутия окажется в изоляции?

Отзыв SSJ-100 означает прекращение полетов по многим направлениям, комментирует правительство региона угрозу главы Минпромторга. Глава ведомства Денис Мантуров на прошлой неделе пригрозил авиакомпании «Якутия» изъятием SSJ-100 из-за проблем с их обслуживанием. По его информации, перевозчик уже несколько лет «не осуществляет своевременное обслуживание самолетов», сообщает информагентство РЖД-Партнер.ру.

«Из бюджета Якутии в 2021 году, по прогнозным показателям, 160 млн руб. республика направит на поддержание летной годности SSJ-100. Еще 512 млн руб. уйдут на лизинговые платежи и начисления по техническим резервам. Вывести в плюс авиакомпанию, чтобы она сама оплачивала все свои расходы, пока не получается, признается акционер авиакомпании «Якутия» — сообщает РЖД-Партнер.ру. с ссылкой на правительство Республики Саха (Якутия).

«Необходима федеральная поддержка в качестве субсидирования расходов на ремонт и аренду компонентов и агрегатов, в том числе двигателей, вспомогательных силовых установок, шасси и по договорам пула (договоры с производителем по предоставлению запасных частей). Имеющейся поддержки, оказываемой в рамках постановления правительства РФ от 19.03.2018 г. № 301 в форме предоставления первоначального склада запасных частей, недостаточно», — объясняют в пресс-службе правительства республики.

Регион также рассчитывает на списание задолженности по оплате лизинга за периоды простоев SSJ-100: воздушные суда не эксплуатировались из-за конструктивно-производственных недостатков двигателей или из-за ремонта двигателей за счет производителя.

Авиакомпания «Якутия» не может не летать, настаивают в правительстве региона: авиаперевозчик в силах самостоятельно гарантировать техническую безопасность воздушного парка. Во-первых, у авиакомпании «Якутия» имеется сервисный договор с заводом-изготовителем, также действуют договоры на аренду и замену компонентов. Во-вторых, авиационно-техническая база авиакомпании полностью сертифицирована для проведения технического обслуживания самолетов SSJ-100 вплоть до формы С-chek, которая является наиболее сложной. В-третьих, инженерно-авиационная служба авиакомпании самостоятельно обеспечивает летную годность.

«Подобной авиационно-технической базой и персоналом с компетенциями по техническому обслуживанию SSJ-100 в Дальневосточном федеральном округе обладает только авиакомпания «Якутия», добавляют в правительстве региона. А между тем министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев (именно он подписал ответ на запрос РЖД-Партнера) в сентябре 2021 года инициировал служебную проверку авиакомпании «Якутия». Причиной послужила информация от Ространснадзора о росте числа авиационных инцидентов в авиакомпании «Якутия»: с 2019 по 2020 год их было 30, а за неполный 2021 год — уже 16. И это только официальные авиаинциденты, еще 55 случаев не вошли в статистику, так как якобы были скрыты, речь идет о невыпуске шасси, превышении допустимых оборотов двигателей и резком падении давления в гидросистемах.

«На это есть объективные и субъективные причины. Выявленные нарушения исправимы, сейчас мы проводим активную работу по устранению замечаний», — сказал тогда В. Сивцев.

Все это означает, что события могут разворачиваться по дефолтному сценарию — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разрывает отношения с авиакомпанией «Якутия» и изымает SSJ-100. Однако в правительстве региона верят в положительный исход, то есть в заключение мирных соглашений.

«Между авиакомпанией «Якутия» и АО «ГТЛК» ведутся работы по достижению договоренности по реструктуризации задолженности. Надеемся, что будет найдено взаимовыгодное решение в части урегулирования требований АО «ГТЛК» по оплате текущих начислений, что приведет к заключению мировых соглашений», — отмечают в пресс-службе департамента воздушного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Напомним, три года назад, в 2018-м, Росавиация заявила о возможности ограничения действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Якутия». В вину авиакомпании вменяли эксплуатацию SSJ-100 с отложенной неисправностью. Кроме того, в ходе проверки деятельности АО «Авиакомпания «Якутия» выявлены множественные нарушения требований воздушного законодательства РФ, в их числе — фальсификация производственно-технической документации, невыполнение технического обслуживания воздушных судов в установленные сроки и нарушение сроков замены изделий самолета с ограниченным ресурсом.