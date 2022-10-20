Если ребенок не хочет идти в садик

Обычно большинство детей утром с радостью идут в детский садик, но есть некоторые дети, которые начинают сопротивляться, капризничать, а при расставании с мамой льют слезы в три ручья. Так бывает в первые дни, когда ребенок проходит адаптацию в новом коллективе. Но если после адаптации малыш по-прежнему не хочет идти в садик и утренние сборы для него сплошное мучение, стоит обратить внимание на тревожный звоночек.

Как рассказывают родители, иногда в садике детей могут обижать, относиться не так тепло и радушно, как дома.

Айталина Корякова, психолог отделения амбулаторной реабилитации детей Медицинского центра г. Якутска отмечает, что на этот счет родители могут не волноваться, так как в садике есть специально обученный педагог, который занимается тем, чтобы сплотить детей.

«В силу разных характеров дети могут недопонимать друг друга, для этого существует педагог-воспитатель, умеющий улаживать конфликтные ситуации. В садике психолог помогает детям адаптироваться, чтобы им было комфортно.

Довольно в редких случаях ребенок не хочет идти в садик, он может капризничать, если не выспался или скучает по родителям, потому что дома дети ведут себя более свободно. А в садике установленный режим, все расписано по часам, прогулка, обед, дневной сон, а дети, не приученные к режиму, страдают от этого. Поэтому заранее ребенку нужно все объяснять и приучать», — объясняет она.

Когда ребенок жалуется, что в садике что-то не так, к этому нужно относиться очень спокойно и мудро.

«Вполне возможно, воспитатель не заметил конфликтную ситуацию, в этом случае нужно поговорить с ней, можно привлечь психолога. В садик дети идут всесторонне развиваться, а не выяснять отношения, это как маленькая семья, где нет любимых и не любимых детей, для воспитателя все дети равны», — подчеркивает Айталина Викторовна.

А если малыш все равно отказывается идти в садик, можно взять с собой любимую игрушку из дома и на следующий день ему сказать, что медвежонку там очень скучно одному, давай к нему сходим и поиграем? Обычно ребенок с этим охотно соглашается и с удовольствием идет в садик.

Напоминаем, оплатить взносы в детский сад можно через региональный портал Госуслуг (https://e-yakutia.ru/), а также в мобильном приложении «Квартплата +», «АЭБ-онлайн» и кассах РКЦ ЖКХ, отделениях АТБ банка.

Кроме того, компания ЯПК «Платежи» выгружает всю информацию о начислениях по жилищно-коммунальным услугам на различных электронных площадках, таких как как региональный портал Госуслуг, мобильное приложение «Квартплата +» и мобильные приложения банков, представленных в нашем городе. Таким образом, якутянам предоставляет возможность оплачивать квартплату, аренду земли, взносы в детские сады на различных электронных сервисах.