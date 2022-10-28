28.10.2022
21:57
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Общество

Если отец семьи защищает Родину – мы должны защитить его семью

Обеспечение прав детей мобилизованных граждан, добровольцев-контрактников и участников специальной военной операции на получение полагающихся мер поддержки находится на контроле у уполномоченного по правам ребенка республики Туйаары Васильевой.

«Если отец семьи защищает Родину – мы должны защитить его семью. Постоянно проводим мониторинг реализации всех мер поддержки по городу Якутску и районам республики. В настоящее время не поступали обращения по поводу нарушения прав детей мобилизованных граждан на получение полагающихся мер», — отметила уполномоченный. 

Туйаара Васильева напомнила, что по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой была предоставлена дополнительная отсрочка отцам, которые имеют на иждивении:

— трех и более детей до 16 лет; 

— трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью; 

— ребенка с паллиативным статусом.

В случае нарушения прав детей мобилизованных граждан нужно обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в РС(Я), написав обращение на почту: deti@adm.sakha.gov.ru с указанием ФИО и контактных данных, а также по телефонам 8-(411-2) – 50-83-68, 8-(411-2)-50-83-69. 

Также можно позвонить на горячую линию «122»:

— 122 – добавочная кнопка 1 – по вопросам частичной мобилизации (звонки принимаются круглосуточно).

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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