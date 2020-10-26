Если друг оказался вдруг…

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась горожанка с заявлением о том, что с банковской карты похищены 37 000 рублей. Женщина рассказала полицейским, что об этом узнала из смс-уведомления о списании денег.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался безработный 26-летний уроженец Хангаласского района Якутии, ранее судимый за угон.

Установлено, что накануне заявительница распивала спиртные напитки вместе с подозреваемым. Когда женщина заснула, мужчина похитил банковскую карты своей знакомой, вызвал такси и уехал. В ближайшем банкомате он снял 37 000 рублей и потратил их на личные нужды. Злоумышленник знал пин-код от карты знакомой, так как ранее он вместе с ней ходил в магазин и запомнил его.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.