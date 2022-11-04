В чрезвычайном ведомстве служат и работают представители разных национальностей, которых объединяет общее дело. Сегодня, в День народного единства, мы познакомим вас с НИКОЛАЕВОЙ Сарданой – представительницей коренных малочисленных народов Севера, а именно эвенков.

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Сардана Николаевна занимает должность старшего государственного инспектора Оленекского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я). Героиня рубрики «Единство МЧС» с детства мечтала носить форму. Возможно, именно эта детская мечта и привела ее в МЧС России.

— Здравствуйте, Сардана. Расскажите подробнее о Вашей профессии.

— В государственной инспекции я работаю с 22 февраля 2007 года. Устроившись, я заочно окончила институт водного транспорта. У меня очень интересная работа, но, в то же время, и опасная. Я довольно активный человек, поэтому мне нравится, что моя деятельность подразумевает общение с людьми, проведение различных выездов и мероприятий, например, профилактику на водоемах, межведомственные акции. Я очень люблю свою работу и нисколько не жалею о том, что пришла работать в МЧС России. Считаю, что, если человек любит свою работу, ему все дается легко.

— Как семья относится к Вашей работе?

— Моя семья меня всегда понимает и во всем поддерживает. У меня пять замечательных детей и семь прекрасных внуков.

— Чем Вы увлекаетесь? Как проводите свободное время?

— Как я уже говорила, я веду активный образ жизни. Увлекаюсь скандинавской ходьбой, люблю ездить на рыбалку и охоту. Летом работаю в теплице, сажаю картошку, развожу цветы. Также, мне нравится петь и танцевать. Мне всегда найдется занятие по душе.

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— Вы по национальности эвенкийка, представительница народов Саха. Расскажите о традициях и обычаях, которым Вы следуете в жизни?

— Соблюдение обычаев мне привили с самого детства мои родители. В свою очередь, я рассказываю о них своим детям и внукам. Например, есть такой национальный обычай Нимат. В охотничье-оленеводческой культуре эвенков и эвенов он связан с охотой на крупнокопытных животных. Заключается он в том, чтобы разделить добычу. Меня же научили делиться с семьями, оставшимися без кормильца, а также с одинокими стариками.

Также, мы поклоняемся духам огня. Такой обряд называется «Алгыс». Это обращение к верхним божествам, прошение у них благословения. Во время алгыса кормят огонь оладьями, конским волосом и кумысом (прим. ред. традиционный напиток из кобыльего молока). Почитание духа огня – одна из основных традиций народа Саха. Огонь всегда имел огромное значение, он наделялся сверхъестественными силами. Духа огня почитают как главного хранителя домашнего очага.

— Вы часто ездите на охоту и рыбалку. Какие обычаи обязательно соблюдаете?

— Одним из главных духов для нас является хранитель природы и покровитель охоты Бай Байанай. В тайге и в тундре принято придерживаться ряда правил. К примеру, нельзя отправляться на рыбалку или охоту без обряда кормления реки или угощения леса.

Региональное управление МЧС России поздравляет жителей и гостей республики с Днем народного единства! Наш регион славится богатством и разнообразием обычаев и культур. Любовь к Родине, почитание многовековых традиций и устоев отличает народы, проживающие в республике. Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и стойкости духа!