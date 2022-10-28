Ещё не время для зимы: В Якутске теплая погода сохранится

Якутская лошадь легко выдержит жаркое влажное лето и крепкие морозы зимой.

На севере, северо-западе, западе, в центральных районах и на северо-востоке небольшой снег, в Кобяйском, Томпонском районах местами умеренный снег. Ветер умеренный, местами в Жиганском, Верхоянском районах, на Арктическом побережье порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, на юге, северо-западе -10-15°, при прояснении в Колымо-Индигирских районах -17-22°, в низинах северо-востока -22-27°. Днем 0,-5°, на юго-западе до +4°, в Колымо-Индигирских районах -7-12°, в низинах северо-востока -12-17°.

В Якутске ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный 2-7 м/с., температура ночью-6-8°, днем-0,-2°.