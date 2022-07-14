Ещё четыре страны подтвердили своё участие на играх «Дети Азии»

Общее количество зарубежных стран-участников составит 14 государств.



Команды из Ливана, Малайзии, Иордании и Пакистана подтвердили своё участие на VII Международных спортивных играх «Дети Азии». Таким образом, общее количество зарубежных стран-участников составит 14 государств. Об ЯСИА сообщает со ссылкой на президента Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимира МАКСИМОВА.

На Играх «Дети Азии» выступят сборные Армении, Индии, Иордании, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Малайзии, Монголии, Пакистана, Сирии, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана. Из регионов России будут представлены сборные Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, Москвы, Приморского края, Башкортостана, Татарстана и Якутии.

Напомним, что VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 27 июля по 8 августа во Владивостоке. Около двух тысяч участников разыграют медали по 19 видам спорта.