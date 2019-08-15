Еще в четырех музеях Якутии открылись выставки к юбилею Егора Борисова

В честь дня рождения III Президента РС(Я) Егора Борисова открылись выставки в Якутском музее и во всех музеях истории государственности

15 августа в Якутском музее им. Ем. Ярославского и во всех Музеях истории государственности РС (Я) в Намском, Таттинском и Верхневилюйском улусах открылись выставки в честь 65-летия III Президента Якутии, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Егора Афанасьевича Борисова.

Как отмечают организаторы, на данных выставках представлены фотографии из семейного архива, а также специальная фотохроника жизни и деятельности видного руководителя республики. Во время работы выставок будут показаны документальные фильмы, видео зарисовки, связанные с его государственной деятельностью. Впервые Якутский музей им. Ем. Ярославского жителям и гостям г. Якутска предоставит возможность увидеть его личные вещи, награды и документы.

В музее государственности РС (Я) в Таттинском улусе представлены книги из библиотеки-архива Е.А. Борисова, снимки с торжественной церемонии закладки столба нового здания Музея истории государственности РС(Я) им. П.А. Ойунского. В Намском улусе на выставке посетители увидят фотографии Егора Борисова, снятые во время посещения с. Хатырык — малой родины основателя государственности Якутии М.К. Аммосова, а в Верхневилюйском улусе выставлены на показ фотографии и статьи видного государственного и политического деятеля.

Выставки будут работать до конца сентября.