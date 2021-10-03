03.10.2021
10:52
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Якутия

Еще шесть домов введены в Бясь-Кюеле

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий БЕРДНИКОВ вручил 2 октября ключи от новых домов семьям из пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюель в Горном районе.

Как отметил Дмитрий Бердников, всего в селе восстанавливают 34 дома. Здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые идут по графику и должны завершиться к 15 октября.

«Волнительно и радостно, благодарю всех: от правительства республики до рабочих, которые строили дом», – сказала новосёл Светлана ЯКОВЛЕВА.

Ранее глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ вручил ключи от первого вновь построенного дома семье Саввиных. Дом был построен менее чем за шесть недель.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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