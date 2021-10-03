03.10.2021
10:52
198
Якутия
Еще шесть домов введены в Бясь-Кюеле
Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий БЕРДНИКОВ вручил 2 октября ключи от новых домов семьям из пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюель в Горном районе.
Как отметил Дмитрий Бердников, всего в селе восстанавливают 34 дома. Здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые идут по графику и должны завершиться к 15 октября.
«Волнительно и радостно, благодарю всех: от правительства республики до рабочих, которые строили дом», – сказала новосёл Светлана ЯКОВЛЕВА.
Ранее глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ вручил ключи от первого вновь построенного дома семье Саввиных. Дом был построен менее чем за шесть недель.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.10.2021
0
03.10.2021
93
03.10.2021
125
03.10.2021
1354
03.10.2021
564
03.10.2021
522
03.10.2021
252
03.10.2021
997
02.10.2021
1167
02.10.2021
472
02.10.2021
580
02.10.2021
1078
02.10.2021
987
02.10.2021
934
02.10.2021
1262
02.10.2021
590
02.10.2021
420
02.10.2021
402
02.10.2021
1064
01.10.2021
546
01.10.2021
1511
01.10.2021
594
01.10.2021
461
01.10.2021
837
01.10.2021
410
01.10.2021
828
01.10.2021
371
01.10.2021
535
01.10.2021
456
01.10.2021
645
01.10.2021
369
01.10.2021
361
01.10.2021
396
01.10.2021
360
01.10.2021
1082
01.10.2021
872
01.10.2021
361
01.10.2021
866
01.10.2021
892
01.10.2021
810
01.10.2021
661
01.10.2021
294
01.10.2021
562
01.10.2021
651
ТОП НОВОСТИ
30.09.2021
15857
27.09.2021
12839
28.09.2021
8619
30.09.2021
6214
29.09.2021
5973
30.09.2021
4593
27.09.2021
4079