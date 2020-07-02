Еще шаг к созданию комфортных условий для проживания якутян

2 июля состоялась рабочая встреча главы Якутии Айсена Николаева с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым.

Глава региона поблагодарил «Ростелеком» в лице Александра Логинова за постоянную поддержку и хорошую работу в период пандемии.

«В период, когда население было на самоизоляции, в удалённом доступе, высокое качество услуг, предоставляемых «Ростелекомом», позволило нам стабильно держать ситуацию. В этих условиях современные подходы в организации досуга с новыми возможностями очень важны», — отметил Айсен Николаев.

Александр Логинов доложил руководителю республики о результатах работы по строительству цифровой инфраструктуры на территории региона за предыдущие периоды. По его информации, каждый год на территории Якутии «Ростелеком» строит более 1,5 тысячи километров волоконно-оптических линий связи. Это один из самых больших объёмов строительства на территории Дальнего Востока.

«В этом году также планируем построить около 1,5 тысячи километров оптики. 29 июня мы запустили оптическую линию на Верхне-Мунском месторождении, прошли половину пути от города Удачный до посёлка Оленёк и уже заходим в зону Арктики», — сообщил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Айсен Николаев обсудил с Александром Логиновым вопросы строительства резервных линий ВОЛС, в том числе соединения Якутска с Магаданом и строительства линии в сторону посёлка Черский Нижнеколымского района.

Также руководители рассмотрели вопросы ввода современных цифровых сервисов «Безопасный город», «Умный город», «Медицинские информационные системы», которые потом будут накладываться на цифровую инфраструктуру республики. Это будет вторым шагом по созданию комфортных условий для проживания якутян.