Еще раз о гриппе и ОРВИ

То мороз, то оттепель, не знаешь, то ли одеться теплее, то ли не кутаться лучше… Самое время поговорить о гриппе. С просьбой высказать свое мнение о гриппе, вакцинации от гриппа, отношении к решению не допускать к занятиям в разгар гриппа не привитых детей, я обратилась к врачу-эпидемиологу Детской инфекционной клинической больницы Марианне Даниловой.

— Сезон заболеваемости гриппом уже начался, Марианна Андреевна?

— Мы сейчас вступили в очередной эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным лабораторного мониторинга в настоящее время все случаи респираторных инфекций вызваны вирусами не гриппозной этиологии. В основном это вирусы парагриппа первого, второго и третьего типа и аденовирусы, случаев гриппа пока мы лабораторно не подтверждали. В нашем стационаре преобладают пациенты с острыми респираторными вирусными инфекциями, с осложнениями вирусных инфекций. Например, на той неделе среди наших больных лабораторно подтверждено семь аденовирусов и тринадцать вирусов парагриппа. В отделениях больницы в основном лежат дети с внебольничными пневмониями, ларингитами и бронхитами. В принципе, это закономерно, эпидсезон, как правило, начинается с вирусов не гриппозной этиологии. Грипп присоединяется в конце декабря, в январе, с пиком в феврале — марте.

— Нас окружает множество инфекций. Какое место среди них занимают ОРВИ и грипп и как от них уберечься?

— В общей структуре инфекционной заболеваемости более 90% случаев приходится на респираторные инфекции. Из всего множества инфекций наибольшую опасность в плане осложнений, более тяжелого течения заболеваний и опасности для жизни представляет грипп, и на сегодняшний день самый эффективный метод его профилактики вакцинация. Вакцинация от гриппа начинается до начала эпидемического роста заболевания — с начала сентября и продолжается до ноября. За это время, до начала основной волны заболеваемости должны получить профилактическую прививку все подлежащие вакцинации группы высокого риска заражения.

— Что собой представляет вакцина от гриппа?

— Должна сказать, население плохо информировано по вопросам иммунопрофилактики, в частности вакцинопрофилактики гриппа. Все вакцины — это лекарственные препараты, они так и называются – иммунобиологические лекарственные препараты. И, как и у всех других лекарственных препаратов, у вакцин есть свои показания и противопоказания, есть свои нежелательные реакции. Например, против гриппа не будут прививать лиц, у которых есть аллергическая реакция на белок куриного яйца, отмечалась тяжелая реакция на предыдущее введение вакцины, с иммунодефицитными состояниями, острая инфекция и прочее. Что касается побочных эффектов противогриппозной вакцины, то они минимальны, исчезают через один — два дня и не требуют какого-либо медицинского вмешательства. У восприимчивых людей после прививки может быть субфебрильная температура, легкое недомогание, слабость. Здоровые, закаленные люди вакцинацию от гриппа не ощущают.

— Иногда можно слышать «вот получил вакцину и заболел гриппом». Насколько это верно?

— В современных вакцинах, как в российских, так и зарубежного производства, не используется живой вирус гриппа. От инактивированной вакцины невозможно заразиться гриппом. Входящие в ее состав гликопротеины направлены на выработку специфических защитных антител и только.

— Есть еще такое мнение: «я никогда не прививаюсь и не болею».

— Это не от того, что вы не привиты, а от того, что медицинские работники вокруг вас обязательной вакцинацией создали привитое окружение, которое не болеет, и тем самым прервали механизм передачи вируса. Если, к примеру, в классе все дети привиты, то не привитый ребенок может не заболеть. Но он же ходит не только в школу…

— Бытует мнение, что российские вакцины против гриппа хуже импортных. Можно узнать Ваше мнение?

— Ничего подобного. Все вакцины, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, будь то зарубежного или российского производства, проходит жесткую процедуру сертификации и регистрации по международным стандартам. Они все идентичны по составу, по технологиям производства, контролю качества, эффективности. Они содержат одинаковый состав вирусов гриппа, потому что ВОЗ на каждый эпидемический сезон определяет обязательный для всех производителей состав вакцин. Населению в этом плане не стоит переживать.

— И все же заболевшие среди привитых встречаются?

— Когда идет массовая вакцинация от гриппа, одновременно прививается большое количество населения, бывают случайные совпадения: вакцинация может прийтись на инкубационный период, когда человек находится в начале какого-то вирусного заболевания. Такие случаи регистрируются по всему миру, не только в нашем городе, в нашей республике или в России. Вакцина вред здоровью человека не наносит, поскольку иммунная система человека до того совершенна, что сама делит, где болезнь, когда реагировать на болезнь, когда на иммунизацию.

— Что же дает вакцинация? Похоже, это тоже стоит объяснить.

— Привитый от гриппа человек более надежно защищен и более невосприимчив к вирусам гриппа. Конечно, это не значит, что он полностью защищен от заболевания. Он может заболеть, может заразиться, но заболевание будет протекать в более легкой форме, без серьезных осложнений. Вакцинация исключает тяжелые осложнения и летальность на сто процентов. Я лично как эпидемиолог считаю, что только благодаря вакцинации человечество увеличивает продолжительность жизни, потому что все инфекционные заболевания на одной из лидирующих позиций по сокращению жизни. Только благодаря тому, что великие ученые открыли вакцины против натуральной оспы, туберкулеза, кори, гриппа, дифтерии, полиомиелита, благодаря ликвидации этих болезней, сегодня у нас люди живут не по тридцать-сорок лет, как в прошлые годы, а гораздо дольше.

— Сейчас в соцсетях активно обсуждается вопрос отстранения от занятий не привитых от гриппа детей. Что Вы думаете на этот счет?

— Вакцинация — дело добровольное. У человека два выбора – или он защищает себя вакцинацией или же выбирает право болеть. Родители могут отказаться от вакцинации своих детей, но они должны знать, что Федеральным законом об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний закреплено полномочие компетентных органов по отстранению от посещения детских образовательных учреждений при угрозе распространения инфекционных заболеваний.

— Марианна Андреевна, напомните, пожалуйста, еще раз, что же нужно делать, чтобы не заболеть гриппом?

— Соблюдать элементарные меры безопасности: в период подъема заболеваемости ограничить посещение мест массового скопления людей, носить защитную маску, почаще мыть с мылом руки, промывать носовые ходы, регулярно проводить влажную уборку дома, особенно те места, с которыми соприкасаются руки. Наши руки — это основные переносчики инфекции. Мы неправильно чихаем, прикрывая нос ладонью, а потом трогаем этой рукой телефон, лицо, клавиатуру, беремся за поручни в автобусе и забываем, придя домой, помыть руки. Соблюдайте элементарную гигиену, чихайте в платок, можно чихать в локтевой сгиб (в одежду, а не в открытую руку), пореже трогать лицо, промывать нос…

Такой вот полезный разговор у нас с эпидемиологом получился. Остается лишь добавить, что вакцинация населения в республике продолжается до конца октября.