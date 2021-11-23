Еще рано выходить на тонкий лед!

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Самый опасный период, как правило, это начало зимы, когда лед еще не окреп и переправы не открыты.

Из-за относительно теплой погоды в этом году ледообразование проходит позже обычного, поэтому открытие переправ пройдет с отставанием от утвержденного графика.

Служба спасения республики регулярно проводит профилактические рейды и устанавливает посты на местах возможного выезда на лед. Выезд на лед влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — до одного миллиона рублей.

«Но к сожалению, несмотря на все профилактические мероприятия из года в год находятся люди которые начинают за зря рисковать своей жизнью. В соцсетях полно подобных роликов, а остальные насмотревшись на таких «бессмертных» идут за ними и благополучно проваливаются под лед. К примеру, ровно два года тому назад в ноябре 2019 года в районе ледовой переправы Хатассы — Павловск провалился КамАз. Погибли два человека» — рассказал специалист по связям с общественностью Службы спасения Якутии Николай Фатеев.

Уважаемые водители, помните, что вы в ответе за жизни пассажиров, будьте благоразумны, не выезжайте на лед до официального открытия ледовых переправ!