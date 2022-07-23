23.07.2022
15:52
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Происшествия

Еще одно ДТП с мотоциклистом в Якутии

22 июля около 20 часов вечера по ул.Трассовая с. Антоновка Нюрбинского района водитель 1953 г.р. управляя мотоциклом марки «ИЖ ЮПИТЕР», не справившись с управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП мужчина получил травму: ЗЧМТ, ушиб головного мозга, закрытый перелом с/з правой и левой кости со смещением, многочисленные переломы ребер. Пострадавший госпитализирован в больницу г.Нюрба. В момент ДТП был один, имел мотошлем.

В ходе проверки установлено, что водитель мотоцикла  «ИЖ ЮПИТЕР» имеет водительское удостоверение по категории А, В, имеет стаж вождения с 2002г., выяснилось, что срок водительского удостоверения истек. Местом ДТП является улица Трассовая возле вывески «Октябрьский наслег» с. Антоновка. Недостатков дорожных условий не выявлено. Погодные условия: ясная погода. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

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