14.01.2023
16:26
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Происшествия

Еще одно ДТП! Лобовое столкновение двух авто на Покровском тракте

Еще одно ДТП за этот день? Пишут, что в районе Табаги две машины столкнулись лоб в лоб. Предварительно сообщают, что на Покровском тракте столкнулись УАЗ-буханка и Т-Ноах, опрокинулось отечественное авто. Фото Whatsapp

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Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp

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