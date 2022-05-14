Еще одна врач из Якутска повелась на уловки лже-сотрудника банка

В вечернее время заведующая отделением больницы, находясь на рабочем месте, ответила на звонок. Звонившая представилась сотрудницей банка и сообщила, что мошенники получили доступ к её личному кабинету в онлайн-приложении банка. Для убедительности лжесотрудница назвала последние 4 цифры накопительного счета и банковской карты, а также последние действия по карте. Войдя в доверие, мошенница перевела разговор якобы на «голосового помощника», которому потерпевшая назвала приходящие смс-коды. После чего с её счета были списаны 67 тысяч рублей.

Еще четверо горожанок попались на уловку при продаже товаров на популярных сайтах объявлений. Они перешли по неизвестным ссылкам и ввели данные банковских карт и смс-код, после чего с их счетов были похищены денежные средства.

В другом случае 45-летней индивидуальной предпринимательнице в одной из социальных сетей написала якобы родственница и попросила денег взаймы. Женщина, не раздумывая, помогла «родственнице» и перевела 7500 рублей. Однако спустя время выяснилось, что это были мошенники.

В общей сложности, семь жителей г. Якутска в возрасте от 30 до 70 лет стали жертвами мошенничества — они пополнили счета злоумышленников на 328 500 рублей. Схемы, по которым действуют аферисты, остаются прежними — это звонок от лжесотрудника банка и мошенничество при купле-продаже на сайте бесплатных объявлений.