Еще одна воспитанница Татьяны Жирковой блистала на чемпионате России

В минувшие выходные в Москве прошел сверхмарафон «Сутки Бегом». В его программу был включен чемпионат России по суточному бегу. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, якутянка Надежда Гоголева впервые принимала участие в этой дисциплине. Но результату, с которым выступила Гоголева, позавидует любой новичок. За 24 часа Надежда Гоголева преодолела 245 километров, став серебряным призером чемпионата России.

А уже сегодня, в АО «Водоканал» прошла встреча работников предприятия и бегового сообщества Якутии с вице-чемпионкой России. Гоголева поделилась своими впечатлениями от участия в соревнованиях и подробно рассказала о том, как готовилась к забегу. Например, по словам Надежды, в виду особенностей графика работы (Гоголева является действующим сотрудником МВД), порой ей приходилось тренироваться в ЦСП «Триумф» в почти полной темноте, так как к тому времени центр уже закрывался, и внутреннее освещение отключали.

У присутствующих также была возможность задать свои вопросы. Одним из главных стал вопрос о том, не пропало ли желание бегать после такой дистанции. На него Гоголева ответила однозначно – нет, еще есть вершины, которых хочется покорить.

В завершении встречи генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов, являющийся президентом Федерации легкой атлетики Якутии еще раз поздравил Надежду Гоголеву с успешным выступлением и вручил ей от имени Федерации денежный сертификат на сумму 150 000 рублей. Такой же сертификат, но на сумму 50 000 рублей, получит и тренер Гоголевой – Заслуженный мастер спорта Татьяна Жиркова. «Обычно в таких соревнованиях выступают командами. В этом году от Якутии выступал один спортсмен, но в будущем мы должны сформировать сборную региона для участия в суточном беге» – обратился Анатолий Кырджагасов к присутствующим бегунам Якутии.