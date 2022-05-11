Еще одна улица в Якутске будет закрыта для движения транспорта

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в период с 15 мая по 31 октября 2022 года будет прекращено движение транспортных средств по улице Птицевод, в соответствии с распоряжением № 873р от 29 апреля 2022 года. Перекрытие проводится в связи с осуществлением капитального ремонта улицы Птицевод и в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Капитальный ремонт объекта запланирован в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-2024 годы» в соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы». Муниципальный заказчик работ – МКУ «Главстрой», подрядная организация – АО «РИК Автодор».

Подрядчик обязан разработать проект организации дорожного движения, установить предупреждающие дорожные знаки и ограждения, обеспечить безопасное движение пешеходов в зоне проведения работ, обеспечить установку знаков, обозначающих направление объезда или организовать технологическую дорогу для объезда ремонтируемого участка дороги, восстановить дорожное покрытие проезжей части и элементы благоустройства, затронутые в процессе земляных работ до 31 октября 2022 года. Контроль выполнения подрядчиком капремонта улицы Птицевод возложен на МКУ «Главстрой».