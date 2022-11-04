Еще одна теплая остановка согреет пассажиров зимой

Новую теплую остановку «Ул. Свердлова» открыли в Строительном округе Якутска

В торжественном открытии приняли участие глава города Якутска Евгений Григорьев, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, и.о. директора МКУ «Главстрой» Василий Румянцев, и.о. директора МУП «ЯПАК» Иннокентий Сергучев, руководитель НО «Союз Авто» Андрей Косицкий, заместитель руководителя по вопросам ЖКХ и муниципального жилья Управы Строительного округа Владимир Жуковский, индивидуальный предприниматель Афанасий Ефремов, общественность, жители и гости города Якутска.

Глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что новые автобусы закупаются, остановки строятся и маршруты запускаются для улучшения жизни горожан.

«Теплые остановки в городе должны открывать двери с первым автобусом утром и закрываться только с последним автобусом. Мы должны довести количество остановок до 100 штук. В следующем году мы также продолжим эту работу. Задача – ежегодно вводить по 15 новых современных теплых остановок», — сказал Евгений Григорьев.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов поздравил жителей Строительного округа с открытием еще одной новой современной теплой остановки, а также с Днем народного единства.

«От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю жителей с открытием новой остановки. Мы живем в непростое время, когда единство очень важно для всех нас. В городе все делается именно для вашего комфорта, для жителей. Мы, депутаты, делаем все, чтобы в бюджете предусматривались средства для благоустройства, уютной жизни горожан», — сказал Альберт Семенов и призвал беречь новые остановки.

От имени жителей Строительного округа слова благодарности высказала Лена Николаева.

«Поздравляю всех жителей, студентов медицинского колледжа с появлением на перекрестке улиц Лермонтова – Свердлова новой теплой остановки. Я как житель Строительного округа, которая живет здесь рядом с 1976 года, очень благодарна строителям, Окружной администрации города Якутска, которые заботятся о жителях, в частности, нашего округа», — отметила горожанка.

Отметим, на всех новых теплых остановках установлены мониторы, рециркуляторы, скамейки, пандусы людям, испытывающим трудности в передвижении. Также новые остановки оборудованы электрическими розетками для бесплатной подзарядки гаджетов.

Заказчиком установки теплых остановок является Окружная администрация города Якутска в лице МКУ «Главстрой». Исполнителем работ выступил индивидуальный предприниматель Афанасий Ефремов, эксплуатирующим предприятием назначено МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания».